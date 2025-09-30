Autocesta Tuzla – Maoča – šta je problem saobraćajne deblokade TK?

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala problem saobraćajne deblokade i usvojila informaciju o poteškoćama vezanim za pretvorbu poljoprivrednog i šumskog zemljišta na kojoj će se graditi autocesta Tuzla–Maoča. U izvještaju je naglašeno da projekat, koji je strateški važan za Kanton i državu, već duže vrijeme stoji zbog privremene zabrane raspolaganja državnom imovinom i nefunkcionisanja Komisije za državnu imovinu pri Vijeću ministara BiH.

Prema važećim zakonima, promjena namjene zemljišta je moguća tek nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanja saglasnosti države kao vlasnika, a s obzirom na to da veliki dio zemljišta predviđenog za trasu pripada državi Bosni i Hercegovini, bez aktivnog rada Komisije proces je potpuno blokiran.

Kako bi se otklonile barijere i omogućila saobraćajna deblokada, Vlada TK je uputila nekoliko inicijativa institucijama viših nivoa vlasti. Između ostalog, zatraženo je od Vijeća ministara BiH hitno imenovanje Komisije za državnu imovinu, predložene su izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kao i dopune Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Poseban zahtjev odnosi se na izuzeće određenih parcela potrebnih za izgradnju prve faze puta Šićki Brod–Đurđevik.

U obrazloženju zahtjeva naglašeno je da bi upravo ova dionica imala ključnu ulogu u povezivanju Tuzlanskog kantona sa ostatkom države, unapređenju sigurnosti saobraćaja, bržem protoku roba i stvaranju uslova za privredni rast, nova ulaganja i bolju mobilnost građana. Vlada TK očekuje da će institucije viših nivoa vlasti, zajedno s Uredom visokog predstavnika u BiH, omogućiti deblokadu procesa i stvoriti preduslove za nastavak realizacije projekta od strateškog značaja.