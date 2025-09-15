Od danas u funkciji novi radar za kontrolu brzine

Od danas na autocesti A1 je u funkciji radar za kontrolu brzine na izlazu iz tunela Ivan, na dionici Tarčin – Bradina, priopćeno je iz JP Autoceste FBiH.

Privremeni završetak autoceste A1 i potreba za usporavanjem prometa, lokacija privremenog isključenja s autoceste, jako zahtjevna krivina odmah nakon izlaza iz desne cijevi tunela Ivan, te blizina privremenog naplatnog mjesta Bradina predstavljaju potencijalnu opasnost za nakupljanje vozila u samom tunelu.

Ovi faktori mogu prouzrokovati opasne incidente, zbog čega su i poduzete mjere za usporavanje prometa na izlazu iz desne cijevi tunela Ivan prema naplatnom mjestu Bradina, navodi se u priopćenju.

Na navedenoj lokaciji brzina je ograničena na 60 km/h te se pozivaju vozači da poštuju postavljene prometne znakove i propisana ograničenja.