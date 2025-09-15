Od danas u funkciji novi radar za kontrolu brzine

Jasmina Ibrahimović
Radarske kontrole na području TK
Foto: Ilustracija/ Radarske kontrole na području TK

Od danas na autocesti A1 je u funkciji radar za kontrolu brzine na izlazu iz tunela Ivan, na dionici Tarčin – Bradina, priopćeno je iz JP Autoceste FBiH.

Privremeni završetak autoceste A1 i potreba za usporavanjem prometa, lokacija privremenog isključenja s autoceste, jako zahtjevna krivina odmah nakon izlaza iz desne cijevi tunela Ivan, te blizina privremenog naplatnog mjesta Bradina predstavljaju potencijalnu opasnost za nakupljanje vozila u samom tunelu.

Ovi faktori mogu prouzrokovati opasne incidente, zbog čega su i poduzete mjere za usporavanje prometa na izlazu iz desne cijevi tunela Ivan prema naplatnom mjestu Bradina, navodi se u priopćenju.

Na navedenoj lokaciji brzina je ograničena na 60 km/h te se pozivaju vozači da poštuju postavljene prometne znakove i propisana ograničenja.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Iskusni napadač ponovo u dresu Slobode

Vijesti

U Vladi FBiH sutra prijem za paraplegičare i ratne vojne invalide

Istaknuto

Jahorina otvorila pretprodaju ski karata: Niže cijene, gratis noćno skijanje i pogodnosti na Igrištima

Sport

Provokacije u Zvorniku: Autobus juniora Radničkog obilježen naljepnicama s likom Ratka Mladića

Sport

Sloboda do velikog preokreta u Gabeli, Janković: “Ova pobjeda ima smisla samo ako je nadogradimo na Tušnju”

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]