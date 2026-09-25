U Tuzli oduzeta veća količina akcizne robe bez odgovarajućih oznaka

Jasmina Ibrahimović

U Tuzli je danas provedena opsežna koordinirana akcija usmjerena na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, tokom koje je oduzeta značajna količina robe bez propisanih akciznih markica i vjerodostojne dokumentacije.

Akciju su 25. septembra proveli Policijska uprava Tuzla i Regionalni ured Tuzla Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Tokom aktivnosti kontrolisana je roba za koju nije postojala odgovarajuća dokumentacija, niti je bila obilježena u skladu sa zakonskim propisima.

Iz nadležnih institucija saopćeno je da je tom prilikom oduzeta značajna količina akcizne robe.

Protiv osoba obuhvaćenih današnjom akcijom Uprava za indirektno oporezivanje BiH poduzet će daljnje mjere i radnje u skladu sa zakonom.

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