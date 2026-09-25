Zabrana burki i nikaba u školama: Italija uvodi kazne do 1.000 eura

Zabrana burki i nikaba u školama dio je novih mjera koje je odobrila italijanska vlada, a koje uključuju i ograničenje broja učenika stranog državljanstva u pojedinim razredima te dodatne programe učenja italijanskog jezika.

Vijeće ministara Italije odobrilo je 24. septembra uredbu prema kojoj se u školama uvodi ograničenje od 30 posto za određene kategorije učenika stranog državljanstva. Vlada premijerke Giorgie Meloni navodi da je cilj novih pravila olakšati integraciju i spriječiti stvaranje razreda u kojima je veliki broj učenika koji nedovoljno poznaju italijanski jezik.

Prema odredbama predstavljenim nakon sjednice vlade, kriteriji neće biti isti za sve učenike stranog porijekla. U obzir će se uzimati njihovo poznavanje italijanskog jezika, prethodno školovanje u Italiji, ali i druge okolnosti zbog kojih će u pojedinim slučajevima biti mogući izuzeci.

Italijanski ministar obrazovanja Giuseppe Valditara naveo je da trenutno oko 34.000 razreda u toj zemlji ima više od 30 posto učenika stranog državljanstva. Vlada najavljuje i dodatnu podršku školama koje zbog objektivnih razloga ne budu mogle primijeniti novo ograničenje, prvenstveno kroz intenzivnije učenje italijanskog jezika.

Novim propisima zabranjuje se učestvovanje u nastavnim i vannastavnim školskim aktivnostima s potpuno prekrivenim licem, osim kada za to postoje opravdani zdravstveni ili sigurnosni razlozi. Zabrana burki i nikaba u školama predviđa novčane kazne od 200 do 1.000 eura, a kada pravilo prekrši maloljetna osoba, kaznu snose roditelji.

Promjene se odnose i na porodice učenika koji imaju izraženije poteškoće u integraciji i nedovoljno poznaju italijanski jezik. Ukoliko ni roditelji ne govore dovoljno italijanski, mogu biti upućeni na besplatne kurseve jezika, dok je za odbijanje pohađanja predviđena kazna od 200 do 1.000 eura.

Meloni je nakon sjednice vlade poručila da bi ove mjere, prema stavu njene vlade, trebale omogućiti učenicima bolje uslove za integraciju i ravnopravnije praćenje nastave.

Uredba donosi i druge promjene u obrazovnom sistemu, među kojima su dodatna sredstva za udžbenike za porodice s nižim prihodima, mjere protiv cyber nasilja i podrška nastavnicima mentorima.