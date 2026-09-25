Cijene goriva u BiH guraju i druge cijene naviše: Prijevoznici upozoravaju na novi udar

Cijene goriva u BiH već stvaraju dodatni pritisak na cijene robe i usluga, a posebno su zabrinuti prijevoznici koji upozoravaju da bi duže zadržavanje skupog dizela moglo dovesti do korekcije cijena prijevoza, a potom i novog vala poskupljenja.

Dizel se na pojedinim benzinskim pumpama približio granici od četiri marke po litru. Na pojedinim prodajnim mjestima cijena je dostizala 3,99 KM, dok je prosječna cijena dizela u Federaciji BiH 22. septembra iznosila 3,74 KM po litru. Početkom septembra prosjek je bio 3,43 KM, što znači da je za tri sedmice zabilježen rast od 31 fening po litru.

Posljedice takvog rasta, prema riječima sagovornika „Nezavisnih novina“, već se osjećaju i izvan benzinskih pumpi.

Čitajte i ovo Cijena goriva u BiH raste: Pogledajte koliko od svakog litra plaćamo državi

Rast cijena goriva utiče na robu i usluge

Erina Lasić, direktorica Sektora za trgovinu i usluge Privredne komore Federacije BiH, smatra da će skuplje gorivo neminovno uticati i na druge cijene.

„Naravno da će rast cijena goriva utjecati na rast cijena robe i usluga. Vidite da je svaki dan, kada dolazite u trgovinu, sve skuplje i skuplje. Jučer je bila jedna cijena, danas je već druga“, kazala je Lasić za „Nezavisne novine“.

Posebno osjetljiv mogao bi biti sektor prijevoza, jer gorivo predstavlja jedan od njegovih najvećih troškova.

Momčilo Sladoje, predsjednik Skupštine Udruženja autoprijevoznika pri Privrednoj komori Republike Srpske, kaže da prijevoznici više nemaju mnogo prostora da sami preuzimaju rast troškova.

„Mi nemamo dovoljno kondicije da istrpimo ovako dug period, jer je destabilizacija tržišta naftnih derivata počela u februaru i traje više od sedam mjeseci“, rekao je Sladoje.

Prema njegovim riječima, prijevoznici se nalaze pred izborom da nastave snositi veće troškove ili da povećaju cijene svojih usluga.

„Krajnji korisnik plaća sve nestabilnosti u bilo kom vidu poslovnog okruženja. Međutim, mi se ustežemo od nepopularne mjere podizanja cijena, jer znamo kakva je platežna sposobnost korisnika naših usluga“, naveo je Sladoje.

Ukoliko bi došlo do većeg poskupljenja teretnog prijevoza, posljedice bi se mogle prenijeti na gotovo sve proizvode koji do trgovina i kupaca dolaze cestovnim transportom.

„To je stampedo u cijenama sve robe i usluga“, upozorio je Sladoje.

Sindikati traže reakciju nadležnih

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović pozvao je institucije da razmotre mjere kojima bi se ublažio rast troškova goriva i njegov uticaj na životni standard građana.

„Mi pozivamo institucije BiH i entitete da zaustave ovaj proces, da se nađu kvalitetna rješenja, te da cijena goriva bude normalna“, kazao je Kurtović.

Prema njegovim riječima, novi rast cijena posebno teško podnose domaćinstva s nižim primanjima, jer poskupljenje goriva povećava troškove prijevoza, distribucije i proizvodnje, a time i cijene drugih proizvoda.

Kao jedna od mogućnosti spominje se smanjenje akciza

Predstavnici potrošača smatraju da bi jedna od mjera mogla biti intervencija na akcizama. Ferida Kulović, predsjednica Udruženja potrošača Kakanj, kaže da bi eventualno smanjenje nameta moralo pratiti i kontrolisanje krajnjih cijena.

„Nije dovoljno smanjiti taj namet, već treba pratiti i krajnju cijenu“, istakla je Kulović.

Ekonomski stručnjak Igor Gavran također smatra da bi se rast cijena mogao ublažavati kombinacijom više mjera, među kojima navodi privremenu suspenziju akciza i dodatno ograničavanje marži. Za Fenu je upozorio da bi u scenariju u kojem cijena nafte dostigne oko 120 dolara po barelu gorivo u BiH moglo koštati više od četiri marke po litru.

„Među mjerama koje bi mogle ublažiti rast cijena su privremena suspenzija akciza na gorivo i dodatno ograničavanje marži“, naveo je Gavran.

Cijene goriva u BiH tako ostaju jedan od faktora koji bi u narednom periodu mogao dodatno uticati na troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i na iznose koje građani plaćaju za svakodnevne proizvode i usluge.