Nova pravila za cijene u Hrvatskoj od 1. oktobra: Na policama će se pojavljivati i po četiri iznosa

Nova pravila za cijene u Hrvatskoj počinju se primjenjivati 1. oktobra, kada će trgovci i pružaoci usluga uz aktuelnu cijenu morati isticati i dodatnu, takozvanu sidrenu cijenu.

Za većinu proizvoda i usluga sidrena cijena bit će ona koja je važila 10. septembra 2026. godine. Obaveza se odnosi na trgovce u maloprodaji i pružaoce usluga, a cijena mora biti jasno i vidljivo istaknuta uz onu koja trenutno važi.

Za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za domaćinstvo ostaje ranije utvrđena referentna cijena koja je važila 2. maja 2025. godine.

Na pojedinim proizvodima moguće i četiri cijene

Nova obaveza ne ukida postojeće pravilo prema kojem se prilikom sniženja mora prikazati i najniža cijena proizvoda u prethodnih 30 dana.

Zbog toga će se na pojedinim proizvodima istovremeno moći pojaviti aktuelna cijena, sidrena cijena, ranija cijena i cijena koja se primjenjuje tokom akcijskog sniženja.

Iz Hrvatske obrtničke komore upozorili su da je rok za prilagođavanje novim pravilima kratak, a posebno će zahtjevno biti za obrtnike i pružaoce usluga koji imaju veći broj različitih cijena.

Cjenici će morati biti dostupni i na internetu

Dodatna obaveza odnosi se na trgovce i pružaoce usluga koji imaju vlastite web stranice.

Cjenici će morati biti objavljeni u digitalnom formatu pogodnom za automatsku obradu, odnosno u XML ili CSV formatu. Za trgovce će se ažurirati svakog radnog dana najkasnije do osam sati, dok će pružaoci usluga izmjene morati unositi nakon svake promjene cijene.

Vlada Hrvatske novu mjeru obrazlaže potrebom za većom transparentnošću, kako bi kupci lakše mogli pratiti kako su se cijene određenih proizvoda i usluga mijenjale.

Kazne do 30.000 eura

Provođenje novih pravila nadzirat će tržišni inspektori i druga nadležna tijela.

Za trgovce koji ne budu poštovali propisane obaveze Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena predviđene su novčane kazne, a za pravne osobe one se kreću od 3.000 do 30.000 eura.

Nova pravila za cijene u Hrvatskoj tako će od 1. oktobra promijeniti način na koji se cijene prikazuju i u prodavnicama i na internetu, dok će potrošači dobiti dodatnu mogućnost da uporede sadašnje cijene s onima koje su važile ranije.