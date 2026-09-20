Stanje na cestama u BiH: Magla smanjuje vidljivost, na više dionica radovi

Stanje na cestama u BiH jutros je uglavnom povoljno, ali vozačima se savjetuje oprez zbog jutarnje magle u kotlinama, uz riječne tokove i u višim predjelima, kao i zbog radova na više putnih pravaca.

Na većini cesta saobraćaj se odvija bez većih poteškoća, dok do kraćih zastoja dolazi na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja.

Vozačima se preporučuje da drže dovoljno odstojanje između vozila, brzinu prilagode uslovima na cesti i izbjegavaju rizična preticanja.

Zatvorene i usporene dionice

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja–Nemila, pa je saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Na autocesti A-1 Sarajevo zapad–Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Izmijenjen režim saobraćaja na snazi je i na magistralnom putu Brčko–Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Radovi na više magistralnih cesta

Na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila.

Usporeno se vozi i na pravcu Podromanija–Sumbulovac, na usponu prema prevoju Romanija, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila.

Na magistralnoj cesti Mostar–Čitluk–brdo Hum radovi se izvode svakog dana osim nedjelje, od 7 do 16 sati, kada se vozila propuštaju naizmjenično.

Zbog izgradnje pješačkih staza, jednom trakom i uz naizmjenično propuštanje vozila tokom dana saobraća se i na magistralnim cestama Široki Brijeg–Posušje, Grude–Privalj i Šamac–Orašje.

Na granicama zadržavanja do 30 minuta

Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju između 10 i 30 minuta.

Zbog registracije putnika putem novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije, EES-a, moguća su i duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Aktuelno stanje na cestama u BiH vozačima zasad ne donosi veća ograničenja, ali su jutarnja magla i radovi razlog za dodatni oprez.