Nesreća kod Tuzle: Automobil sletio s ceste, povrijeđeno više osoba

U mjestu Dobrnja kod Tuzle večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđeno nekoliko osoba. Informaciju je potvrdio Operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona.

Prema trenutno dostupnim informacijama, automobil je iz još neutvrđenih razloga sletio s kolovoza, nakon čega se prevrnuo i udario u reklamni pano pored ceste.

Tačan broj povrijeđenih, kao ni okolnosti koje su dovele do nesreće, za sada nisu poznati. Policijska ekipa nalazi se na mjestu događaja i obavlja uviđaj, nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja.

Saobraćaj se na ovoj dionici trenutno odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.