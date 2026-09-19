Nova studija ispituje mogući utjecaj paracetamola u trudnoći na reproduktivni razvoj kćerki

Upotreba paracetamola tokom trudnoće ponovo je predmet naučnog istraživanja nakon što je nova studija pronašla povezanost između izloženosti ovom lijeku prije rođenja i pojedinih pokazatelja razvoja reproduktivnih organa kod djevojčica.

Istraživanje objavljeno u časopisu Human Reproduction Open obuhvatilo je 302 djevojčice čije su majke tokom trudnoće prijavljivale korištenje paracetamola, a izloženost je dodatno provjeravana analizom uzoraka urina.

Kod djevojčica koje su bile izložene paracetamolu u ranom periodu fetalnog razvoja zabilježen je manji volumen jajnika i maternice. Kod izloženosti nakon 17. sedmice trudnoće istraživači su pronašli i manji broj folikula u jajnicima, struktura koje sadrže nezrele jajne ćelije. U pojedinim slučajevima zabilježene su i niže vrijednosti AMH hormona.

Istraživači su rezultate provjerili i na nezavisnoj grupi od 1.210 djevojčica koje su praćene od ranog djetinjstva do adolescencije. U toj grupi izloženost paracetamolu tokom trudnoće bila je povezana s manjim volumenom maternice u pubertetu i manjim volumenom jajnika u adolescenciji.

Autori ističu da su u istraživanju uglavnom zabilježene blage do umjerene količine izloženosti lijeku. Ipak, zbog opservacijskog karaktera istraživanja, rezultati pokazuju povezanost, a ne mogu dokazati da je paracetamol izazvao uočene promjene. Dugoročni značaj tih razlika za plodnost ili reproduktivno zdravlje još nije poznat i zahtijeva dodatna istraživanja.

Zbog toga istraživači ne navode da žene koje su tokom trudnoće koristile paracetamol trebaju paničiti. Naglašavaju da se na osnovu ovih rezultata ne može predvidjeti kakav će biti ishod kod pojedinačne žene ili njenog djeteta.

Nova saznanja tako otvaraju dodatna pitanja o korištenju paracetamola u trudnoći, ali sama po sebi ne predstavljaju dokaz da lijek treba izbjegavati u svim situacijama. Odluku o korištenju lijekova tokom trudnoće potrebno je donositi u dogovoru s ljekarom, uzimajući u obzir razlog zbog kojeg se lijek koristi i moguće alternative.