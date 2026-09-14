U Hrvatskoj uveden „američki“ način ukopa

Stanovnicima Murskog Središća u Hrvatskoj odnedavno je omogućena nova vrsta ukopa po takozvanom „američkom stilu“, kod kojeg se umjesto klasičnog nadgrobnog spomenika postavlja ravna ploča, dok ostatak grobnog mjesta ostaje prekriven zelenilom.

Iz komunalnog preduzeća MURS-EKOM navode da se sam ukop obavlja na uobičajen način, ali je uređenje grobnog mjesta jednostavnije i znatno jeftinije jer nema potrebe za izgradnjom velikog nadgrobnog spomenika.

Održavanje takvih grobnih mjesta također je jednostavnije, a o zelenim površinama brinut će komunalno preduzeće. Porodicama preminulih ostaje mogućnost postavljanja cvijeća i paljenja svijeća.

Cijena gotovo upola niža

Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak kaže da klasično uređeno grobno mjesto košta oko 5.000 eura, dok nadgrobna ploča u novom modelu košta oko 2.000 eura. Zajedno s grobnim mjestom ukupna cijena iznosi približno 2.500 eura.

Za početak su uređena četiri takva grobna mjesta, a interes građana pojavio se odmah nakon objave ponude. Tri su već prodana, pa je najavljena izgradnja cijelog reda sa ukupno 14 mjesta.

Prvim kupcima omogućen je i popust od deset posto.

Novi model štedi i prostor na groblju

Uvođenjem ovakvog načina ukopa gradske vlasti pokušavaju odgovoriti i na problem nedostatka prostora na postojećem groblju.

Prema procjenama, na groblju u Murskom Središću ima dovoljno slobodnih mjesta za još približno tri godine, zbog čega su već pokrenute aktivnosti na njegovom proširenju.

Grad je ranije izgradio i zid za urne, gdje jedna niša košta oko 2.000 eura i može primiti četiri urne.

Ideja o uvođenju grobnih mjesta s ravnim pločama nastala je nakon što je sličan model viđen na groblju u Čakovcu. Novi način ukopa omogućava korištenje prostora koji je ranije bio neiskorišten, a istovremeno smanjuje troškove za porodice preminulih.