Huawei Mate XT2 stiže sa tri ekrana i cijenom većom od 7.000 KM

Huawei Mate XT2 novi je trostruko sklopivi pametni telefon kineskog tehnološkog giganta, koji donosi unaprijeđen dizajn, snažnije performanse i cijenu koja će ga učiniti dostupnim tek manjem broju kupaca.

Novi model u prodaju stiže 12. septembra, a Huawei njime nastavlja razvoj uređaja sa savitljivim ekranima. Jedna od glavnih novina je ekran sa funkcijom privatnosti, koja otežava osobama sa strane da vide sadržaj prikazan na uređaju.

U odnosu na prethodni Mate XT iz 2024. godine, Huawei Mate XT2 dobio je unaprijeđeni sistem šarki koji omogućava savijanje ekrana prema unutra.

Kada je potpuno sklopljen, uređaj nudi ekran dijagonale 6,5 inča, dok se nakon potpunog otvaranja pretvara u veliki 10,2-inčni ekran sa 3K rezolucijom.

Telefon koristi HarmonyOS operativni sistem, a pokreće ga novi Kirin 9050 Pro procesor. Iz Huaweija navode da novi čip donosi do 42 posto bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju.

Velika pažnja posvećena je i kamerama. Mate XT2 ima glavnu kameru od 50 megapiksela, ultraširoku kameru od 40 megapiksela i periskopsku kameru od 50 megapiksela sa 3,5 puta optičkim zumom. Na unutrašnjem ekranu smještena je selfie kamera od osam megapiksela.

Sve verzije dolaze sa 16 GB RAM memorije, dok kupci mogu birati između više kapaciteta interne memorije.

Najviše pažnje ipak privlači cijena. Osnovna verzija Huawei Mate XT2 koštat će 19.999 juana, odnosno približno 2.980 dolara.

Za verziju sa 1 TB interne memorije i funkcijom zaštite privatnosti ekrana potrebno je izdvojiti najmanje 24.999 juana, što je oko 3.725 dolara.

Najskuplje kolekcionarsko izdanje dolazi sa čak 2 TB prostora za pohranu, a njegova početna cijena iznosi 29.999 juana, približno 4.470 dolara.

Huawei Mate XT2 tako se svrstava među tehnološki najambicioznije sklopive telefone na tržištu, ali i među najskuplje uređaje u svojoj kategoriji.