ChatGPT trend fotografija iz 80-ih preplavio Instagram

ChatGPT trend fotografija iz 80-ih posljednjih dana preplavio je Instagram, gdje korisnici uz pomoć umjetne inteligencije svoje savremene fotografije pretvaraju u portrete koji izgledaju kao da su snimljeni prije nekoliko decenija.

Bujne frizure, odjeća karakteristična za osamdesete, veliki okviri naočala, masivan nakit, zrnata tekstura i topla studijska rasvjeta samo su neki od detalja koji se pojavljuju na ovim fotografijama.

Za razliku od običnih filtera, umjetna inteligencija ne mijenja samo boje i teksturu fotografije, nego može rekonstruisati cijeli prizor, uključujući frizuru, odjeću i pozadinu. Ideja je korisniku pokazati kako bi mogao izgledati da je njegov portret napravljen tokom 1980-ih.

Trend se dodatno širi putem Instagramove opcije „Add Yours“, kojom korisnici pozivaju prijatelje da naprave vlastite verzije, često uz muzičke hitove iz tog perioda.

Zašto je ChatGPT trend fotografija iz 80-ih toliko popularan?

Veliki dio popularnosti povezuje se s nostalgijom. Psiholozi objašnjavaju da ljudi prošlost često pamte kroz pozitivnija iskustva, dok neprijatni detalji vremenom blijede.

Takav način gledanja na ranija vremena poznat je kao „ružičasta retrospekcija“, odnosno sklonost da se prošlost doživljava ljepšom nego što je zaista bila.

Stručnjaci navode i da nostalgija može ponuditi privremeni bijeg od svakodnevnog stresa, ali i stvoriti osjećaj povezanosti s periodima koji se doživljavaju jednostavnijim i manje opterećenim tehnologijom.

Kako napraviti vlastitu fotografiju iz 80-ih?

Za kreiranje ovakvog portreta nije potrebno poznavanje programa za obradu fotografija. Dovoljno je u ChatGPT učitati jasnu fotografiju lica i detaljno opisati kakav rezultat želite.

Najbolje rezultate daju fotografije na kojima je lice dobro osvijetljeno i jasno vidljivo. Korisnik zatim može zatražiti određenu frizuru, odjeću, ambijent, rasvjetu i izgled filma karakterističan za osamdesete, uz napomenu da prepoznatljive crte lica i prirodni ton kože ostanu sačuvani.

Ako prvi rezultat nije zadovoljavajući, fotografija se može dodatno doraditi preciznijim uputama. Upravo mogućnost detaljnog prilagođavanja učinila je ChatGPT trend fotografija iz 80-ih jednim od zapaženijih AI trendova na društvenim mrežama ove godine.