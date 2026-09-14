Preminuo Alija Kunosić – ratna legenda Tuzle i čovjek velikog srca

Tuzla je izgubila još jednog od svojih ratnih boraca i ljudi koji su svojim životom ostavili dubok trag u životima brojnih sugrađana.

Alija Kunosić od prvih dana rata stavio se na raspolaganje u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine. Njegov ratni put vodio ga je kroz brojna ratišta, među kojima su Teočak, Gradačac, Majevica, Sanski Most i druga područja na kojima se branila domovina.

Tokom rata tri puta je ranjavan, ali ga ni teške povrede nisu spriječile da ostane uz svoje saborce i nastavi pomagati drugima.

Oni koji su ga poznavali pamte ga kao čovjeka velikog srca, uvijek spremnog pomoći drugima. Iako nije imao vlastitu porodicu, iza sebe je ostavio veliki broj ljudi kojima je bio prijatelj, saborac i oslonac.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za sve koji su ga poznavali, a Alija Kunosić ostat će upamćen po hrabrosti, dobroti i ljudskosti.

Tuzla se danas oprašta od još jednog čovjeka koji je dao svoj doprinos odbrani grada i Bosne i Hercegovine.