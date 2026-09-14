Papa Lav XIV slavi 71. rođendan: Čestitke stižu iz cijelog svijeta

Papa Lav XIV danas, 14. septembra, slavi 71. rođendan, nešto više od godinu nakon što je izabran za poglavara Katoličke crkve. Rođen je 14. septembra 1955. godine u Chicagu kao Robert Francis Prevost.

Povodom rođendana papi stižu čestitke iz različitih dijelova svijeta, a među njima je i poruka Italijanske biskupske konferencije. U poruci su istaknuti njegova služba Crkvi, pozivi na mir i pomirenje, kao i nastojanja da se crkvene zajednice dodatno otvore prema ljudima.

Papa Lav XIV izabran je 8. maja 2025. godine kao 267. papa Katoličke crkve. Prvi je papa rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i prvi pripadnik Reda svetog Augustina koji je izabran na ovu dužnost. Prije izbora za papu bio je prefekt Dikasterija za biskupe, a značajan dio svoje svećeničke i biskupske službe proveo je u Peruu. Tokom dosadašnjeg pontifikata papa Lav XIV u svojim obraćanjima posebno naglašava potrebu za mirom, dijalogom, pomirenjem i zaštitom ljudskog dostojanstva. Vatican News navodi da je samo tokom prve godine pontifikata mir i pomirenje spomenuo više od 400 puta.

Za papa Lav XIV rođendan ima i posebno značenje jer ga obilježava na čelu Katoličke crkve, uz brojne poruke i molitve vjernika za njegovo zdravlje i nastavak službe.