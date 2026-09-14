Otvoreni obnovljeni pomoćni tereni stadiona Tušanj, uloženo oko 710.000 KM

Obnovljeni kompleks pomoćnih terena stadiona Tušanj svečano je otvoren u ponedjeljak, 14. septembra, nakon radova vrijednih oko 710.000 KM.

Kompleks su otvorili direktor Javne ustanove „Gradski stadion Tušanj“ Bakir Buljugija i šefica Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla Alma Halilović.

Buljugija je naveo da je u okviru projekta izvršena zamjena umjetne trave, sanirana zaštitna ograda, kao i tribine na pomoćnim terenima.

Radove su finansirali Vlada Federacije BiH, odnosno resorno ministarstvo za sport, te Grad Tuzla putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Od ukupno oko 710.000 KM, Vlada Federacije BiH izdvojila je 400.000 KM.

Buljugija je zahvalio Gradu Tuzla i gradonačelniku Zijadu Lugaviću na podršci realizaciji projekta.

O značaju obnovljenih pomoćnih terena govorila je i Alma Halilović, koja je istakla da će ovaj projekat doprinijeti unapređenju sportske infrastrukture u Tuzli i stvoriti bolje uslove za sportiste i rekreativce.

Nakon ceremonije otvaranja na pomoćnom terenu odigrana je prijateljska utakmica ženskih nogometnih ekipa ŽFK „Sloboda 2024“ i SFK „Sarajevo“.