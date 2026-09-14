Dodik tvrdi da je premijeru Srbije Đuri Macutu zabranjen prelet iznad BiH

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je predsjedniku Vlade Srbije Đuri Macutu zabranjen prelet iznad Bosne i Hercegovine, ocijenivši takvu odluku neprihvatljivom.

Dodik je u objavi na društvenoj mreži X naveo da, prema njegovim tvrdnjama, za takvu odluku nije postojalo ustavno uporište te je optužio bošnjačke političare za jednostrano postupanje.

On je poručio da ovakve odluke dodatno produbljuju političke podjele u Bosni i Hercegovini, navodeći da Republika Srpska ima pravo zajedno sa Srbijom obilježavati praznike.

Dodik je u istoj objavi koristio i oštru retoriku prema političkim predstavnicima iz Sarajeva, tvrdeći da su odnosi s brojnim državama narušeni.

Najavio je da će večeras u Banjoj Luci biti obilježen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, uz prisustvo zvaničnika iz Srbije.

Tvrdnja o zabrani preleta Đuri Macutu objavljena je u Dodikovoj javnoj objavi, dok u trenutku objave nije navedena potvrda nadležnih institucija Bosne i Hercegovine o okolnostima i razlozima eventualne zabrane.

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