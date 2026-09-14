Više lijekova u BiH privremeno nedostupno, pojedini prekidi trajat će mjesecima

Više lijekova u Bosni i Hercegovini trenutno je obuhvaćeno privremenim ili trajnim prekidom prometa, pokazuju podaci objavljeni na stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Među lijekovima kod kojih je prijavljen privremeni prekid prometa nalazi se Bondronat, koji sadrži ibandronsku kiselinu. Kao razlog navedeno je kašnjenje u proizvodnji, a prema posljednjim podacima prekid bi mogao trajati do 30. septembra 2026. godine.

Privremeni prekid prijavljen je i za lijek Eligard, koji sadrži leuprorelin, zbog kašnjenja u proizvodnji i isporuci za tržište Bosne i Hercegovine. Za sada nije poznato do kada će ovaj prekid trajati.

Kod lijeka Recormon, koji sadrži epoetin beta, razlog su poremećaji u proizvodnji i snabdijevanju tržišta. Prema posljednjem obavještenju, problemi s dostupnošću mogli bi trajati do jula 2028. godine.

Problemi u snabdijevanju zabilježeni su i kod lijekova Carboplasin, Armisarte, Plivatinib i Ecansya. Kao razlozi navode se reorganizacija proizvodnje, kašnjenja u proizvodnji, nadogradnja proizvodnih kapaciteta i nepredviđene okolnosti.

Za Carboplasin je očekivano trajanje prekida produženo do kraja novembra 2026. godine, dok bi Armisarte ponovo trebao biti dostupan nakon oktobra. Za Ecansyu je kao očekivani kraj nestašice naveden 30. septembar 2026. godine.

Kod lijeka Eprex, koji sadrži epoetin alfa, donesena je odluka da se ne podnosi zahtjev za obnovu dozvole za stavljanje lijeka u promet. Kao razlog navedeni su komercijalni razlozi i dostupnost alternativnih terapija, a prekid je označen kao trajan.

Posebno je navedeno i da je za lijek Leuprostin, leuprorelin 3,6 mg, planirano povlačenje s tržišta Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o lijeku fingolimod 0,5 mg proizvođača Zentiva, čija je jedna serija povučena, pacijenti se obavještavaju da se zdravstvene ustanove od januara 2026. godine kontinuirano snabdijevaju istim lijekom proizvođača Teva.

Prema dostavljenim informacijama, snabdijevanje fingolimodom trenutno se odvija uredno, pa nema poteškoća u njegovoj dostupnosti niti razloga za prekid propisane terapije.