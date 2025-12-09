Revolucionarna terapija poništila agresivne karcinome krvi kod pacijenata

Ali Huremović

Nova terapija koja donedavno ne bi bila moguća ni u najsmjelijim naučnofantastičnim scenarijima pokazala je izvanredne rezultate u liječenju agresivnih i do sada neizlječivih karcinoma krvi. Ljekari izvještavaju da je kod pojedinih pacijenata potpuno poništen napredak bolesti zahvaljujući pristupu koji precizno uređuje DNK u bijelim krvnim zrncima, pretvarajući ih u svojevrsni „živi lijek“.

Ovaj tretman temelji se na transformaciji T-ćelija, čuvara našeg imunološkog sistema, koje u slučaju akutne limfoblastne leukemije T-stanica gube kontrolu i prestaju obavljati svoju zaštitnu ulogu. Posebno je značajna priča prve djevojčice liječene ovim postupkom. Nakon što je terapija odstranila sve znakove bolesti, ona danas planira posvetiti život istraživanju raka, inspirirana vlastitim iskustvom.

U ispitivanje su dosad uključeni još osmero djece i dvoje odraslih oboljelih od istog tipa leukemije. Kod njih su u ranijim fazama liječenja iscrpljene sve standardne metode, uključujući hemoterapiju i transplantaciju koštane srži, koje nisu dale željene rezultate. Prema dosadašnjim podacima, gotovo dvije trećine pacijenata, odnosno 64 posto, postiglo je remisiju nakon primjene nove terapije.

Za mnoge učesnike studije, eksperimentalni tretman bio je posljednja šansa. U situacijama kada medicina nije mogla ponuditi druge opcije osim palijativne njege, ovaj pristup otvorio je mogućnost potpunog preokreta, prenosi BBC. Rezultati koji su do sada postignuti daju novu nadu pacijentima širom svijeta i otvaraju prostor za revolucionarne promjene u liječenju teških oblika leukemije.

