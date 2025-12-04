UKC Tuzla: Nedostaje više ključnih onkoloških i hematoloških lijekova

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla saopćila je da Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, zaključno s 4. decembrom 2025. godine, nije dostavio više važnih lijekova koji se koriste u terapiji onkoloških i hematoloških pacijenata. Riječ je o terapijama koje se nalaze na esencijalnim listama i koje su od ključne važnosti za kontinuitet liječenja.

FZZO FBiH nije dostavio terapije

Lijekovi koji nedostaju su:

Entekavir tablete – najčešće se primjenjuje kod pacijenata s hroničnim hepatitisom B radi smanjenja virusnog opterećenja.

Trazimera 150 mg amp. – biološki lijek koji sadrži trastuzumab, koristi se u liječenju određenih vrsta karcinoma dojke.

Letrozol tablete – hormonska terapija za žene oboljele od hormonski ovisnog karcinoma dojke, najčešće nakon menopauze.

Nilotinib 200 mg i 150 mg kapsule – lijek za liječenje hronične mijeloične leukemije (HML).

Ruxience 100 mg – biosličan lijek rituksimabu, primjenjuje se kod određenih limfoma, leukemija i autoimunih bolesti.

Merkaptopurin tablete – koristi se u terapiji određenih tipova leukemije, posebno kod djece i mlađih odraslih.

Prema informacijama koje RTV Slon kontinuirano prati u izvještajima o stanju u UKC-u Tuzla ovakvi prekidi u isporuci lijekova posljednjih mjeseci postali su sve učestaliji. Ljekari upozoravaju da kašnjenje ovih terapija može dovesti do prekida u liječenju, što je posebno osjetljivo kod onkoloških i hematoloških pacijenata kod kojih je kontinuitet terapije od presudnog značaja.

UKC Tuzla navodi da je o nedostatku terapija uredno informisao nadležne institucije te da se očekuje hitna reakcija Fonda zdravstvenog osiguranja FBiH kako bi lijekovi bili obezbijeđeni u najkraćem roku.

Iz Fonda do objave teksta nije stiglo dodatno pojašnjenje o razlozima kašnjenja isporuke. RTV Slon će nastaviti pratiti situaciju i izvještavati javnost o eventualnim promjenama.