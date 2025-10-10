Samopregled dojki, najvažniji korak u brizi o vlastitom zdravlju

Oktobar je mjesec koji bojimo u ružičasto, podsjećajući na važnost borbe protiv karcinoma dojke, bolesti koja svake godine odnosi hiljade života, ali koja se u velikom broju slučajeva može otkriti i liječiti na vrijeme. Prvi i najjednostavniji korak u tom pravcu jeste, samopregled dojki.

Iako se o njemu sve više govori, mnoge žene i dalje nisu sigurne kada i kako ga pravilno obavljati. Samopregled dojki ne zahtijeva posebnu opremu, ne oduzima mnogo vremena, a može spasiti život. Dovoljno je dvadesetak minuta mjesečno da upoznamo vlastito tijelo i na vrijeme prepoznamo promjenu koja zahtijeva pažnju ljekara.

Samopregled je najpouzdaniji kada se radi nekoliko dana nakon menstruacije, jer tada dojke nisu pod utjecajem hormonskih promjena i moguće je lakše uočiti svaku nepravilnost. Pregled se obavlja vrhovima prstiju, laganim kružnim pokretima, počevši od vanjskog dijela dojke prema bradavici, uz obaveznu provjeru i pazušnih jama. Ako se osjeti bilo kakva kvržica, zadebljanje, promjena na koži, iscjedak ili uvlačenje bradavice, to je signal za posjetu ljekaru.

Vrlo je važno znati da svaka kvržica nije karcinom. Promjene koje su bolne i mogu se pomicati unutar tkiva najčešće nisu maligne. Međutim, one koje su čvrste, nebolne i fiksirane za podlogu zahtijevaju dodatne pretrage – ultrazvuk, mamografiju ili laboratorijske analize.

Podaci su zabrinjavajući: prema procjenama, u Bosni i Hercegovini svake godine od karcinoma dojke oboli između 1.600 i 1.800 žena, a samo u Tuzlanskom kantonu oko 180. Ipak, prevencija i samopregledi mogu promijeniti te brojke. U istraživanju koje je portal RTV Slon sproveo među svojim čitateljkama, 71 posto ispitanih žena izjavilo je da redovno obavlja samopregled dojki, dok ih 14 posto to čini, ali nije sigurno da li na pravilan način. Upravo u toj nesigurnosti leži potreba za edukacijom.

Samopregled dojki nije samo medicinska obaveza, nego čin samopoštovanja. On nas uči da preuzmemo odgovornost za vlastito zdravlje i da prestanemo šutjeti o temama koje se, nažalost, još uvijek doživljavaju kao tabu.

Rana dijagnoza spašava živote. A prvi korak prema njoj je, ruka na dojku.