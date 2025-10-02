Osvjetljavanjem znamenitih građevina i objekata u ružičastu boju širom Bosne i Hercegovine zvanično je započeo Oktobar – mjesec posvećen borbi protiv raka dojke. Udruženja okupljena pod okriljem mreže Think Pink – Zajedno smo jedno ovim simboličnim činom pridružila su se evropskim gradovima u podizanju svijesti o važnosti ranog otkrivanja bolesti.

Ružičasti sjaj obasjao je Vodopad Kravice u Ljubuškom, Gradsku upravu u Banjoj Luci, zgradu Barok na Trgu slobode u Tuzli, Mješovitu srednju školu u Bugojnu, fontane u Cazinu i Hadžićima, Gradsku banju u Mostaru, Gradsku galeriju u Goraždu, Srednju strukovnu školu Silvije Strahimir Kranjčević u Livnu, Kulu Husejn-kapetana Gradaščevića u Gradačcu, Sahat kulu u Kaknju, Dom kulture u Bosanskoj Krupi i Dom AVNOJ-a u Jajcu. U Sarajevu je ružičasto svjetlo zasjalo na zgradi Narodnog pozorišta.

Kroz mjesec oktobar širom svijeta se podiže svijest o značaju prevencije, ranog otkrivanja i pružanja podrške oboljelima od raka dojke. Rana dijagnostika i pravovremeno liječenje značajno povećavaju šanse za izlječenje i produžetak života. Ovim aktivnostima mreža Think Pink – Zajedno smo jedno želi inspirisati zajednicu da se aktivno uključi u borbu protiv bolesti i pruži podršku svima koji se s njom suočavaju