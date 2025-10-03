Zašto mladi sve češće dobijaju rak debelog crijeva?

Rak debelog crijeva nekada je bio bolest koja se prvenstveno povezivala sa starijom populacijom, ali posljednjih godina sve je više mladih koji dobijaju ovu dijagnozu. Stručnjaci upozoravaju da se trend pomjera, a da su uzroci kombinacija životnih navika i promjena u ishrani.

Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), procesuirano meso, kobasice, slanina i viršle spadaju u grupu dokazanih kancerogena, dok se crveno meso nalazi na listi vjerovatno kancerogenih namirnica. Dugotrajna i svakodnevna konzumacija takve hrane povećava rizik od raka debelog crijeva.

Istraživanja objavljena u vodećim medicinskim časopisima pokazuju da su mladi koji konzumiraju više brze i ultra-prerađene hrane, a manje vlakana i svježeg povrća i voća, u većem riziku. Nedostatak fizičke aktivnosti, gojaznost i sjedilački način života dodatno doprinose pojavi bolesti u ranijoj životnoj dobi.

Ljekari ističu da su simptomi kod mladih često zanemareni ili se javljaju u odmakloj fazi, jer se ne očekuje da osoba u dvadesetim ili tridesetim godinama može razviti rak debelog crijeva. Upravo to doprinosi kasnijem otkrivanju i težem liječenju.

Svjetska zdravstvena organizacija savjetuje uravnoteženu ishranu bogatu vlaknima, smanjenje unosa procesuiranog mesa i šećera, te redovnu fizičku aktivnost kao ključne mjere prevencije. Posebno se naglašava važnost ranog prepoznavanja simptoma. To može biti promjena u pražnjenju crijeva, krv u stolici ili hronični umor.

Rak debelog crijeva sve češće pogađa mlađe generacije, a nauka jasno ukazuje na to da su prehrambene navike i stil života faktori koji značajno utiču na rizik.