Oralni mikrobi povezani s jednim od najsmrtonosnijih karcinoma

Mikrobi koje svakodnevno nosimo u ustima mogu otkriti mnogo više od same dentalne higijene – mogli bi ukazivati i na rizik od raka gušterače, jednog od najsmrtonosnijih karcinoma kod ljudi. Jasnije je nego ikad da četkica i zubni konac ne samo da mogu spriječiti parodontozu, nego i pružiti određenu zaštitu od raka, objašnjava epidemiolog raka Richard Hayes sa Univerziteta New York (NYU).

Gušterača, organ u trbušnoj šupljini koji proizvodi enzime i hormone ključne za probavu, rijetko razvija tumore. Međutim, kada se rak gušterače pojavi, stope preživljavanja ostaju poražavajuće niske – tek 13 posto pacijenata preživi pet godina, ponajviše zbog kasne dijagnoze, prenosi Science Alert.

Hayes i njegove kolege analizirali su uzorke tečnosti za ispiranje usta i zdravstvene podatke više od 300.000 Amerikanaca starosti između 50 i 70 godina. Podaci su prikupljeni kroz dva velika istraživanja: jedno koje je pratilo rane znakove različitih karcinoma i drugo koje je proučavalo prehranu i rizik od raka.

Otkriveno je 27 oralnih mikroba povezanih s više nego trostruko povećanim rizikom od raka gušterače. Posebno su se izdvojile tri bakterijske vrste – Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum i Parvimonas micra – te gljivica Candida tropicalis. Sve one bile su direktno povezane s povećanim rizikom.

Hayes naglašava da to ne znači nužno da su ovi mikrobi uzrok raka, ali obrasci koje su uočili ističu vrste koje zaslužuju dalja istraživanja. Također, otkriveno je da su određene mikrobne vrste povezane s manjim rizikom, što dodatno ukazuje na važnost ravnoteže oralnog mikrobioma.

Široko skeniranje mikrobioma otkrilo je osam bakterija povezanih sa smanjenim rizikom i 13 bakterija povezanih s povećanim rizikom od raka gušterače, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu JAMA.

Profiliranje bakterija i gljivica u usnoj šupljini u budućnosti bi moglo pomoći onkolozima da prepoznaju pacijente kojima je potreban raniji preventivni pregled zbog raka gušterače. Istraživački tim najavljuje da će u narednim studijama analizirati i ulogu virusa u ovim procesima.