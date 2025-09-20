Stručnjaci upozoravaju: BiH hitno treba program vakcinacije protiv HPV-a

Ginekološki karcinomi, zajedno s karcinomom dojke, ubrajaju se među najčešća maligna oboljenja kod žena širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Posebno mjesto zauzima karcinom cerviksa, koji je u našoj zemlji jedan od najčešćih ginekoloških karcinoma i vodeći uzrok smrtnosti žena u reproduktivnoj dobi. O ovome je bilo riječi na 13. multidisciplinarnom skupu HPV-vezani karcinomi u Bosni i Hercegovini, održanom u Akademiji nauka i umjetnosti BiH.

Više od 95 posto slučajeva karcinoma cerviksa uzrokovano je infekcijom visokorizičnim humanim papiloma virusom (HPV), koji se dovodi u vezu i s drugim malignitetima reproduktivnog trakta, ali i s karcinomima anusa i orofarinksa. Međutim, nedostatak organizovanih programa prevencije, niska stopa vakcinacije i ograničena dostupnost HPV vakcina i dalje predstavljaju ozbiljan problem u BiH.

Skup je okupio stručnjake različitih medicinskih disciplina, s ciljem sagledavanja trenutnog stanja i davanja preporuka za unapređenje prevencije, dijagnostike i liječenja. Predsjednik Odbora za maligna oboljenja ANUBiH-a, prof. dr. Semir Vranić, naglasio je da je vakcinacija ključna mjera zaštite jer gotovo u potpunosti sprječava nastanak karcinoma cerviksa, ali i značajan broj drugih malignih bolesti povezanih s HPV infekcijom.

Prema izlaganjima stručnjaka, HPV-vezani karcinomi čine oko pet posto svih malignih bolesti kod ljudi, a većina je preventabilna. Kao ključni prioriteti istaknuti su: uspostavljanje organizovanih programa vakcinacije, redovni skriningi (Papa test i HPV testiranje), edukacija mladih i roditelja te aktivno uključivanje udruženja pacijenata.

Udruženja poput Think Pink – Zajedno smo jedno mogu, kako je naglašeno, dodatno osnažiti društvenu odgovornost i doprinijeti ravnopravnom pristupu preventivnim mjerama, čime bi se značajno smanjila stopa obolijevanja i smrtnosti od HPV-vezanih karcinoma u BiH.