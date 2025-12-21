Ljekar upozorava: Ove namirnice mogu ometati djelovanje određenog lijeka

Osobe koje koriste lijekove za razrjeđivanje krvi, poznate kao antikoagulansi, mogle bi nenamjerno umanjiti djelovanje terapije konzumiranjem određenih, inače zdravih namirnica. Na to je upozorio ljekar Chris Steele, koji je u emisiji This Morning na britanskoj televiziji ITV objasnio kako hrana može utjecati na učinak pojedinih lijekova, piše Express.co.uk.

Antikoagulansi poput rivaroksabana, apiksabana i varfarina često se propisuju osobama s povećanim rizikom od moždanog ili srčanog udara, plućne embolije i duboke venske tromboze. Iako su ovi lijekovi vrlo efikasni, dr. Steele upozorava da lisnato zeleno povrće, bogato vitaminom K, može utjecati na njihovo djelovanje.

„Lisnato zeleno povrće sadrži velike količine vitamina K, koji pomaže zgrušavanju krvi. Varfarin je osmišljen da smanji djelovanje vitamina K, pa ako naglo povećate unos zelenog povrća, to može oslabiti efekat lijeka“, naglasio je Steele.

Dodaje da namirnice bogate vitaminom K nije potrebno u potpunosti izbaciti iz ishrane, već je najvažnije održavati stabilan i ujednačen unos.

„Među ostale namirnice bogate vitaminom K spadaju zeleno povrće, žumance, slanutak i leća“, pojasnio je.

Ljekar je upozorio i na druge moguće interakcije.

„Treba izbjegavati veće količine soka od brusnice ili proizvoda od brusnice tokom uzimanja antikoagulansa, jer mogu promijeniti djelovanje varfarina. Također, treba ograničiti bijeli luk i đumbir, jer mogu povećati rizik od krvarenja“, rekao je Steele.

Govoreći o drugim lijekovima, dr. Steele je naveo da i antibiotici mogu imati neželjene interakcije s hranom. Kao primjer je istakao ciprofloksacin.

„Kalcij može ometati djelovanje određenih antibiotika, zbog čega ih ne treba uzimati zajedno s mlijekom, jogurtom ili sirom. Suplemente s kalcijem također treba izbjegavati nekoliko sati prije i poslije uzimanja ovih lijekova“, objasnio je, dodajući da se mlijeko ne preporučuje ni uz tetraciklin i pojedine lijekove za osteoporozu.

Posebno je upozorio i na druge kombinacije koje mogu biti problematične: grejp uz statine za snižavanje holesterola, crni sladić uz lijekove za srce poput digoksina, banane uz određene ACE inhibitore za povišen krvni pritisak, kafu uz bronhodilatatore za astmu, dimljeni losos i salamu uz antidepresive, te limetu uz lijekove protiv kašlja.

„Uvijek se treba posavjetovati s ljekarom prilikom uvođenja novog lijeka. Ponekad je potrebno izbjegavati određenu hranu ili prilagoditi životne navike kako bi se spriječile neželjene nuspojave“, zaključio je dr. Steele.