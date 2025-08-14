Blizu smo lijeka za dijabetes: Naučnici postigli svjetski medicinski presedan

U historijskom medicinskom proboju, naučnici iz Kine postigli su funkcionalno izlječenje tipa 1 dijabetesa kod pacijentice koristeći njene vlastite reprogramirane matične ćelije. Riječ je o prvom slučaju u svijetu da je ova bolest izliječena pomoću ćelijske terapije, a rezultati su objavljeni u renomiranom medicinskom časopisu Cell.

Tim koji predvodi Deng Hongkui, ćelijski biolog sa Univerziteta u Pekingu, prošle je godine izdvojio ćelije iz masnog tkiva mlade žene oboljele od tipa 1 dijabetesa. Te ćelije su reprogramirali u pluripotentne matične ćelije, sposobne da se razviju u bilo koju vrstu tkiva, a zatim ih usmjerili da postanu otočićne ćelije koje proizvode inzulin, iste one koje imunološki sistem kod ove bolesti uništava.

Pacijentici je u abdomen transplantirano oko 1,5 miliona otočićnih ćelija, što je omogućilo da se njihova funkcija nadzire putem MRI snimanja. Već nakon 75 dana prestala je koristiti inzulin jer je njeno tijelo počelo samostalno proizvoditi dovoljne količine hormona. Više od godinu dana kasnije, rezultati su i dalje stabilni, a pacijentica vodi normalan život bez stalnog mjerenja šećera i ograničenja u ishrani.

Nova nada za milione oboljelih

Tip 1 dijabetes nastaje kada imunološki sistem uništi ćelije pankreasa koje proizvode inzulin, zbog čega oboljeli moraju cijeli život primati inzulinsku terapiju. Transplantacija pankreasa jeste opcija, ali je ograničena nedostatkom donora i potrebom za doživotnim imunosupresivima. Ova nova metoda uklanja te prepreke jer koristi pacijentove vlastite ćelije, čime se eliminiše rizik odbacivanja transplantata.

Ovaj pionirski postupak proveden je i na još dva pacijenta, a istraživači ističu kako su i njihovi rani rezultati vrlo pozitivni. Stručnjaci iz cijelog svijeta ovaj uspjeh nazivaju ogromnim korakom naprijed u liječenju dijabetesa, ali i potencijalnom prekretnicom u borbi protiv drugih autoimunih bolesti.

Pogled u budućnost

Iako je potrebno još istraživanja prije nego što metoda postane široko dostupna, naučnici vjeruju da bi funkcionalno izlječenje tipa 1 dijabetesa moglo osloboditi milione ljudi svakodnevne ovisnosti o inzulinu. Ovo dostignuće označava novu eru regenerativne medicine – korištenje vlastitih ćelija za samoizlječenje.