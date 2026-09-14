EUFOR narednih dana pojačava prisustvo

Adin Jusufović
EUFOR

Pripadnici Multinacionalnog bataljuna EUFOR-a od danas će biti prisutni na području Livna, Tomislavgrada i Kupresa, gdje će do 20. septembra provoditi terenske aktivnosti i ophodnje.

Prema najavljenom planu, u aktivnostima će učestvovati između osam i 12 pripadnika EUFOR-a, uz angažman najmanje tri vozila Multinacionalnog bataljuna.

O njihovom dolasku i planiranim aktivnostima EUFOR LOT Livno obavijestio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10.

Iz EUFOR-a navode da prisustvom na ovom području žele pokazati spremnost i posvećenost očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine.

Multinacionalni bataljun predstavlja redovnu sastavnicu EUFOR-ove misije u BiH i trajno je raspoređen na teritoriji zemlje.

Ophodnje u Livnu, Tomislavgradu i Kupresu planirane su od 14. do 20. septembra.

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