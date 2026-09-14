Christian Bale otvorio naselje za djecu bez roditeljske skrbi

Holivudski glumac Christian Bale otvorio je u kalifornijskom gradu Palmdale naselje namijenjeno djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s posebnim fokusom na to da braća i sestre koji ulaze u sistem udomiteljstva ostanu zajedno.

Projekt pod nazivom „Together California“ svečano je otvoren prošlog petka, a Bale je poručio da je cilj djeci koja prolaze kroz teške životne okolnosti pružiti sigurnost, podršku i osjećaj budućnosti.

Kompleks se prostire na oko hiljadu kvadratnih metara i obuhvata 12 potpuno opremljenih kuća. Dvije od njih namijenjene su mladima koji izlaze iz sistema udomiteljstva i započinju samostalan život.

Projekt je posebno značajan za područje Los Angelesa, gdje se u sistemu udomiteljstva nalazi više od 30.000 djece. Naselje će, prema najavama organizatora, nuditi programe koji bi djeci i mladima trebali omogućiti veću stabilnost, podršku i kvalitetnije uslove za odrastanje.

Izvršni direktor organizacije Together California Tim McCormick istakao je da je cilj stvoriti mjesto u kojem će porodice ostajati povezane i gdje će djeca moći pronaći podršku u najtežim životnim periodima.

Bale je ranije govorio da ga je roditeljstvo podstaklo da više razmišlja o položaju djece koja odrastaju bez adekvatne roditeljske skrbi.

On i McCormick udružili su snage 2022. godine i osnovali organizaciju Together California, nakon čega su počeli raditi na realizaciji projekta.

Naselje je finansirano donacijama, a Austrijsko-američko vijeće West učestvovalo je u prikupljanju gotovo devet miliona dolara. Podršku projektu pružila je i Kathryn Barger iz nadzornog odbora okruga Los Angeles.

Nakon svečanog otvaranja najavljeno je da bi prvi korisnici u nove domove trebali useliti već narednog mjeseca.