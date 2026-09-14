/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 14. dan septembra?

Koji su događaji obilježili 14. dan septembra?

Gorivo sve skuplje, prijeti li cijena od 4 KM?

Novo gradsko groblje Drežnik uskoro u funkciji

Najavljen mirni protest roditelja djece sa poteškoćama u razvoju

Završeni radovi na pomoćnim terenima stadiona Tušanj

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a litar dizela na pojedinim pumpama dostigao je 3,65 KM, dok se razmatra mogućnost smanjenja akciza kako bi se ublažio rast cijena.

Domaći peradari najavljuju mogućnost poskupljenja piletine od 10 do 15 posto tokom naredne godine, prvenstveno zbog rasta troškova proizvodnje i stočne hrane.

Novo gradsko groblje Drežnik uskoro bi trebalo biti stavljeno u funkciju, a u prvoj fazi bit će dostupno oko 4.500 grobnih mjesta za pripadnike svih konfesija, kao i ateiste i agnostike.

Roditelji djece s teškoćama u razvoju najavili su za 15. septembar mirni protest ispred Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla zbog nedostatka stručnog kadra i problema s dostupnošću specijalističke zdravstvene zaštite.

Vlada Tuzlanskog kantona i Udruženje „Moje pravo“ razgovarali su o unapređenju podrške djeci i osobama s invaliditetom, uključujući izradu Akcionog plana, subvencioniranje prijevoza i povećanje novčanih naknada.

Za 16. septembar najavljen je mirni protest ispred Kantonalnog tužilaštva TK zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u Osnovnoj školi Gornja Tuzla.

Tužilaštvo TK posebno provjerava navode da je maloljetnica ranije bila izložena vršnjačkom nasilju, a u odvojenom predmetu provode se istražne radnje i saslušanja kako bi se utvrdilo ima li odgovornosti drugih osoba.

U akciji policije usmjerenoj na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja na području Kalesije i Banovića pretreseno je pet lokacija, a privremeno je oduzeto 16 radnih mašina, ugalj, oružje i oko 115.900 KM u različitim valutama.

Grad Tuzla nastavlja ulaganja u putnu infrastrukturu, a potpisani su ugovori za sanaciju putnih pravaca u naseljima Crno Blato u Mjesnoj zajednici Dokanj i Cviljevina u Mjesnoj zajednici Požarnica.

U Hrvatskoj su zbog mogućeg rizika od salmonele povučena određena konzumna jaja, a upozorenje se odnosi i na građane Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Hrvatskoj ili su nedavno boravili na hrvatskoj obali.

Na Gradskom stadionu Tušanj završena je sanacija pomoćnog terena vrijedna 710.000 KM, dok su u toku i radovi na rekonstrukciji atletske staze vrijedni 910.000 KM.

UEFA od sezone 2027/28 uvodi nova pravila za rasporede domaćih takmičenja, prema kojima se termini prvenstvenih i kup utakmica trebaju uskladiti s evropskim klupskim takmičenjima.