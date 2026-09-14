Prva izložba graditelja gudačkih instrumenata održana u Domu mladih Tuzla

Adin Jusufović
Izložba gudačkih instrumenata

Tuzla je u subotu, 12. septembra, bila domaćin manifestacije „Tuzla String Exhibition“, prvog međunarodnog festivala lutijera u Tuzli i Bosni i Hercegovini, koji je okupio graditelje gudačkih instrumenata i istaknute umjetnike iz zemlje i regiona.

Cjelodnevni program bio je posvećen umjetnosti izrade violina i viola, razmjeni znanja među graditeljima instrumenata i klasičnoj muzici. Idejni tvorac i organizator festivala je tuzlanski lutijer Mensur Avdić iz „Avdić Violins“, a manifestacija je realizovana u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla.

Na festivalu je učestvovalo 11 lutijera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Sjeverne Makedonije, koji su predstavili ručno izrađene violine i viole. Posjetioci su imali priliku upoznati graditelje instrumenata, pogledati njihove radove i saznati više o lutijerstvu, rijetkom zanatu koji povezuje preciznu izradu i umjetnost.

Na izložbi su učestvovali Mensur Avdić, Sifet Avdić, Mirko Vukeljić, Dragan Vukeljić, Mladen Sofrenić, Zoran Martinović, Hrvoje Ivanković, Branko Šimić, Orce Iloski, Nikola Dervenkar i Mirko Slišković.

Prije otvaranja izložbe održan je stručni simpozij graditelja violina, tokom kojeg se razgovaralo o razvoju i očuvanju lutijerstva, kao i o razmjeni iskustava među majstorima iz regiona.

Svečani dio programa obilježio je koncert za violu i violinu, na kojem su nastupili austrijski violist Wolfgang Wölfer Roth i bh. violinistkinja Violeta Smajlović Huart. Koncert je povezao umjetnost izrade instrumenata s njihovim izvođačkim mogućnostima.

Učesnicima i izvođačima dodijeljene su zahvalnice, a festival je održan uz podršku partnera A. String Festa, Sarajevske filharmonije, 050 Rosin, Barsa Wood i TR Pekare Kabil Tuzla.

Organizatori ističu da je „Tuzla String Exhibition“ otvorio novo poglavlje u promociji lutijerstva, klasične muzike i umjetničkog zanatstva u Bosni i Hercegovini.

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