Promjene u stručnom štabu Zmajeva

Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je promjene u stručnom štabu seniorske reprezentacije koju vodi selektor Sergej Barbarez, a novi trener golmana bit će Branko Katić.

Iz Saveza su naveli da je cilj promjena dodatno osnažiti stručni tim, unijeti novu energiju i unaprijediti rad s golmanima reprezentacije.

Dosadašnji treneri golmana Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada više neće obavljati iste funkcije u stručnom štabu. Iz NSBiH zahvalili su im na dosadašnjem radu, predanosti i doprinosu reprezentaciji.

Branko Katić, 45-godišnji stručnjak iz Srbije, u dosadašnjoj karijeri radio je u Crvenoj zvezdi, Al-Taawounu, Göztepeu, Al-Hilalu, Debrecenu i Sepahanu.

Siniša Mrkobrada će u narednom periodu ostati angažovan u reprezentativnim selekcijama, ali na novoj poziciji. Obavljat će funkciju skauta golmana za A i U21 reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Iz Nogometnog saveza BiH poručili su da očekuju da će promjene donijeti dodatnu kvalitetu i nova rješenja u radu reprezentacije, uz isti cilj, napredak ekipe i što bolje predstavljanje Bosne i Hercegovine.