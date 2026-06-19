Barbarez i Džeko nakon poraza: Nema predaje protiv Katara

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon poraza od Švicarske istakao je da konačan rezultat ne oslikava u potpunosti ono što se dešavalo na terenu.

Prema njegovim riječima, Zmajevi su veći dio utakmice imali periode dobre igre, ali su prvi primljeni pogodak i crveni karton Tarika Muharemovića značajno promijenili tok susreta.

„Naravno, previsok rezultat. Kada imate igrača manje morate pokušati kontrolisati neke stvari. Mislim da smo imali 60 minuta boljih od protivnika. Nažalost, primimo gol kako primimo. Nismo dobro ispucali tu loptu, a onda i crveni karton i to je stvorilo dodatni problem“, rekao je Barbarez.

Selektor BiH naglasio je da su dva detalja bila presudna za konačan ishod utakmice.

„Dva detalja bila su ključna za konačan ishod, greška kod prvog gola ili crveni karton, to bih sigurno volio promijeniti. Uvijek smo govorili da je Švicarska dobra selekcija. Nije posljednji voz. Znamo koje utakmice igramo i kada igramo i tako ćemo se pripremiti i pokušati dobiti Katar. Nema predaje“, poručio je Barbarez.

Sličnog mišljenja bio je i kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko, koji je nakon utakmice istakao da je poraz težak, ali i da je rezultat na kraju previsok.

„Sigurno je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta. Primili smo golove naivno, ovo je takvo takmičenje da ne možeš podcijeniti nijednu loptu“, kazao je Džeko.

Kapiten Zmajeva osvrnuo se i na trenutak nakon crvenog kartona, naglasivši da je ekipa tada morala biti opreznija.

„Kod 1:0, kada smo dobili crveni karton, trebali smo se više zatvoriti i misliti kako ne primiti još jedan gol, a naprijed pokušati jednu-dvije šanse iskoristiti. Neće biti lako protiv Katara. Probaćemo se odmoriti, spremiti dobro i pokušati pobijediti. Ovaj poraz danas sigurno boli, jer i gol-razlika može odlučiti“, dodao je Džeko.

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine sada očekuje duel protiv Katara, utakmica u kojoj će Zmajevi tražiti pobjedu i pokušati zadržati šanse za nastavak takmičenja.