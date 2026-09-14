Željezo u trudnoći: Zašto je važno i koje namirnice ga sadrže

Željezo u trudnoći ima posebno važnu ulogu jer potrebe organizma za ovim mineralom rastu kako trudnoća napreduje, naročito tokom drugog i trećeg tromjesečja.

U tom periodu tijelo proizvodi veću količinu krvi kako bi zadovoljilo potrebe trudnice i bebe. Ukoliko zalihe željeza nisu dovoljne, može doći do njegovog manjka, a potom i do razvoja anemije.

Jedan od načina da se osigura dovoljan unos željeza jeste raznovrsna i uravnotežena prehrana. Među namirnicama koje prirodno sadrže željezo su crveno meso, jaja, mahunarke, orašasti plodovi, kikiriki i tamnozeleno lisnato povrće. Korisne mogu biti i žitarice dodatno obogaćene željezom.

Važno je obratiti pažnju i na kombinovanje namirnica, jer vitamin C doprinosi boljoj apsorpciji željeza. Uz obroke bogate ovim mineralom zato se mogu konzumirati paprika, paradajz, narandža, limun i druge namirnice koje sadrže vitamin C.

Tako se, naprimjer, mahunarke mogu kombinovati sa salatom od paprike i paradajza, dok se uz meso može poslužiti povrće bogato vitaminom C. Na taj način obrok postaje nutritivno kvalitetniji, a iskorištavanje željeza iz hrane efikasnije.

Dovoljan unos željeza u trudnoći važan je za zadovoljavanje povećanih potreba organizma, ali pravilna prehrana nije uvijek dovoljna za sprečavanje ili liječenje anemije.

Ukoliko krvne pretrage pokažu manjak željeza ili anemiju, trudnice bi se trebale pridržavati preporuka ljekara, koji može procijeniti da li je potrebno uključiti preparate željeza.