Trudnoća po sedmicama: Vodič kroz četrdeset sedmica iščekivanja

Edina Rizvić Aščić
Trudnoća je jedno od najposebnijih i najizazovnijih razdoblja u životu žene, a svaka sedmica donosi nove promjene u razvoju djeteta i majčinog tijela.

Praćenje trudnoće po sedmicama pruža jasniji uvid u to što se događa u svakoj fazi, od prvih znakova trudnoće do priprema za porođaj.

Prvi trimestar i stvaranje temelja za razvoj

U prvom trimestru, koji obuhvata prva tri mjeseca, odvija se najintenzivniji razvoj djeteta. Embrion se usađuje u maternicu i počinje oblikovati osnovne strukture poput srca, mozga i kičmenog stuba.

Već tokom prve sedmice srce počinje primitivno kucati, a u nastavku se formiraju pluća, jetra, bubrezi i polni organi.

Istovremeno nastaju početni skeletni i mišićni sistemi. Ovo razdoblje posebno je osjetljivo na vanjske utjecaje, pa se budućim majkama savjetuje zdrav način života i redovni pregledi.

Trudnoća po sedmicama
Foto: Ilustracija/ Trudnoća po sedmicama

Iako su jutarnje mučnine i umor česti pratioci, prvi trimestar postavlja osnovu za dalji razvoj tokom cijele trudnoće.

Drugi trimestar kao vrijeme rasta i olakšanja

Drugi trimestar, od četvrtog do šestog mjeseca, donosi brži razvoj fetusa i primjetne promjene kod majke.

Lice bebe postaje jasnije oblikovano, formiraju se otisci prstiju, a oči i uši dolaze na svoja mjesta. Fetus počinje pokazivati pokrete koji će kasnije postati prepoznatljivi.

Budućim majkama ovaj period često donosi olakšanje nakon napornih simptoma prvog trimestra, iako se mogu javiti novi, poput bolova u leđima ili promjena raspoloženja.

Trbuh postaje vidljiviji, a prvi pokreti bebe donose poseban osjećaj povezanosti.

Tokom drugog trimestra obavljaju se detaljni ultrazvučni pregledi koji pružaju uvid u razvoj djeteta, a mnoge majke koriste ovaj period za pripreme za dolazak bebe.

Treći trimestar i priprema za veliki trenutak

Treći trimestar, koji obuhvata posljednja tri mjeseca trudnoće, vrijeme je završnih priprema za porođaj.

Fetus tada završava razvoj, a organi su već formirani i spremni za funkciju. Majke osjećaju sve snažnije pokrete bebe, što je siguran znak njenog napredovanja.

Povećana težina i veličina trbuha mogu uzrokovati fizičku nelagodu, bolove u leđima i umor, a spavanje postaje otežano.

Pregledi kod ginekologa tada su češći kako bi se pratilo zdravlje majke i djeteta te planirali detalji porođaja.

Mnoge trudnice pohađaju tečajeve pripreme za porođaj i završavaju pripreme u domu, pripremajući prostor i stvari za bebu.

 

