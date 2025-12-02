Kako trudnica može obezbijediti sve potrebne nutrijente za sebe i bebu

Tokom četrdeset sedmica trudnoće tijelo preuzima zahtjevnu ulogu jer se kroz pupčanu vrpcu djetetu isporučuju svi nutrijenti potrebni za rast i razvoj.

Organizam je u drugom stanju i traži više energije, kao i hranu bogatu vitaminima i mineralima, pa upravo u tom razdoblju postaje posebno važno jesti kvalitetno i provoditi vrijeme na svježem zraku, piše hipp.ba.

Da li trudnica treba jesti za dvoje?

Dijete sve što mu je potrebno dobiva iz majčine krvi, a ako je potrebno poseže i za njenim rezervama. Folna kiselina, jod, željezo i drugi važni nutrijenti utiču na mentalni i fizički razvoj, pa dobar unos podržava optimalan rast djeteta i očuvanje majčinog zdravlja.

Ni nakon poroda potrebe se ne smanjuju, jer i u periodu dojenja majčino tijelo zahtijeva dodatne hranjive tvari.

Staro uvjerenje da trudnica treba jesti za dvoje danas se smatra pogrešnim. U prvim sedmicama trudnoće energetske potrebe ne rastu, a tek oko četvrtog mjeseca blago se povećavaju, otprilike za dvjesto pedeset dodatnih kalorija dnevno.

Takav unos može se nadoknaditi jednom porcijom žitarica ili komadom peciva. Ključno je voditi računa o sastavu namirnica, jer hrana treba nuditi dovoljno vitamina i minerala uz što manje praznih kalorija.

Redovno konzumiranje voća, povrća,salata…

Nutricionisti često govore o nutritivno bogatoj prehrani, pa savjetuju redovno konzumiranje svježeg voća, povrća, salata, krompira, cjelovitih žitarica, nemasnog mlijeka i mliječnih proizvoda.

Riba se preporučuje zbog omega 3 masnih kiselina, a nemasno meso zbog kvalitetnih proteina. Važno je piti dovoljno tekućine, jer hidratacija podržava sve procese u trudnoći.

Čak i uz uravnoteženu prehranu mogu se javiti nedostaci određenih nutrijenata, među kojima su najčešći manjak folne kiseline, joda i dugolančanih omega 3 masnih kiselina.

Zbog toga se preporučuje razgovor sa nutricionistom ili ginekologom o dodacima prehrani koji mogu obezbijediti stabilan unos ovih tvari tokom trudnoće i dojenja.

Umjesto povećavanja količine hrane, savjet je da se jede pametnije i češće. Sve što odgovara apetitima trudnice može biti dio jelovnika, ali raspored obroka tokom dana donosi najveću korist.

Obilan doručak, jedno glavno jelo u popodnevnim satima i lagana večera stvaraju dobru osnovu, a mali međuobroci pomažu da energija ostane stabilna.

Kao zdrava opcija može poslužiti blago voće u obliku gotovih prirodnih kašica bez dodatog šećera, koje osiguravaju brzu i laganu dozu vitamina između obroka.