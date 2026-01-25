Ravan stomak nakon 40-e? Ovih nekoliko namirnica pomažu u tome

Nakon 40. godine tijelo često postaje osjetljivije na nagle skokove šećera u krvi i postepeni gubitak mišićne mase, zbog čega se masnoća u predjelu stomaka kod mnogih lakše nakuplja i teže smanjuje. Zbog toga, uz kretanje, presudnu ulogu ima prehrana, posebno izbor namirnica koje pomažu stabilnijoj razini inzulina i očuvanju mišića, objašnjava Tara Collingwood, magistra nutricionizma, certificirana sportska dijetetičarka i suautorica knjige Flat Belly Cookbook for Dummies, u izjavi za Eat This, Not That.

Prema njenim riječima, ravniji stomak nakon 40. nije stvar strogih zabrana, nego dosljednosti. Ideja je birati namirnice koje “smiruju” šećer u krvi i čuvaju mišićnu masu, a promjene u predjelu struka s vremenom prirodno prate te navike.

Stručnjaci izdvajaju sedam namirnica koje mogu pomoći u smanjenju trbušne masnoće i izraženog “prelijevanja” u predjelu stomaka nakon 40. godine, čak i bez intenzivnog vježbanja.

Grčki jogurt se navodi zbog visokog udjela proteina i probiotika, koji mogu podržati probavu, smanjiti nadutost i pomoći ravnoteži crijevne mikroflore. Jaja se ističu kao izvor proteina i nutrijenata koji podržavaju metabolizam i pomažu očuvanju mišićne mase, što može uticati na veću potrošnju energije. Lisnato zeleno povrće, poput špinata, kelja i salate, ima malo kalorija, a puno vlakana i vode, pa doprinosi sitosti i može smanjiti zadržavanje tekućine.

Na listi je i losos, kao i druge masne ribe, zbog omega-3 masnih kiselina i proteina, uz napomenu da mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa i olakšati tijelu “pristup” pohranjenoj masnoći. Bobičasto voće, poput borovnica, spominje se zbog antioksidansa i vlakana koji mogu pomoći stabilnijem šećeru u krvi i manjoj upali, što su faktori koji mogu otežavati mršavljenje. Avokado se navodi zbog mononezasićenih masti, koje pomažu kontroli apetita i mogu biti povezane s manjim nakupljanjem masnoće u području stomaka. Zeleni čaj je izdvojen kao napitak koji se često preporučuje jer katehini mogu blago potaknuti metabolizam i pomoći kod nadutosti.

Uz izbor namirnica, stručni savjeti se svode na nekoliko osnovnih pravila: birati cjelovite namirnice umjesto prerađenih, uključiti proteine u svaki obrok, ograničiti dodane šećere i rafinisane ugljikohidrate, piti više vode i u čaju ili kafi smanjiti šećer. Poenta je da male, ali dosljedne promjene, s vremenom daju najveći efekat, piše Ordinacija.hr

Stručnjaci naglašavaju da nijedna namirnica neće “preko noći” ukloniti masnoću, ali kombinacija proteina, vlakana i zdravih masti može podržati metabolizam i opće zdravlje, što dugoročno vodi i vidljivijim promjenama u predjelu struka.