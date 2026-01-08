Otkrivamo kako ukloniti vosak od svijeće bez oštećenja površina

Kako ukloniti vosak od svijeće pitanje je koje se često javlja nakon praznika ili romantičnih večeri uz svijeće, kada kap rastopljenog voska završi tamo gdje ne treba.

Iako u prvi mah može izgledati kao tvrdokoran problem, fleke od voska se u većini slučajeva mogu ukloniti lako, bez skupih sredstava i bez trajnih posljedica po namještaj ili tkaninu. Ključno je samo jedno, imati strpljenja i sačekati da se vosak potpuno stvrdne.

Kako ukloniti vosak od svijeće sa tkanina i tepiha

Najčešće se vosak završi na odjeći, stolnjacima, posteljini ili tepihu. Prvi korak uvijek je hlađenje, jer se vosak u čvrstom stanju mnogo lakše uklanja.

Predmet se može staviti u zamrzivač ili se na fleku može prisloniti kesica sa ledom dok vosak ne očvrsne. Nakon toga višak se pažljivo skida tupim predmetom, bez pritiskanja kako se ne bi utisnuo dublje u vlakna.

Ako je ostao tanak sloj voska ili obojena mrlja, pomaže kombinacija toplote i upijajućeg papira. Papirni ubrusi ili obični bijeli papir postavljaju se sa obje strane tkanine, a zatim se lagano prelaze toplom peglom bez pare. Vosak se topi i upija u papir, koji je potrebno mijenjati dok trag potpuno ne nestane.

Kod tepiha i presvlaka postupak je sličan, samo se umjesto papira koristi bijela pamučna krpa, a završno čišćenje može se obaviti blagim sredstvom za mrlje.

Kako ukloniti vosak od svijeće sa drveta i stakla

Drvene površine zahtijevaju poseban oprez, jer grubo struganje može oštetiti lak ili uljni premaz. Kada se vosak stvrdne, nježno se uklanja plastičnom karticom ili lopaticom.

Ako ostane masni ili ljepljivi trag, nekoliko kapi ulja za namještaj nanesenih na meku krpu obično je dovoljno da se površina očisti i povrati sjaj.

Staklene tegle od svijeća mogu se vrlo jednostavno pripremiti za ponovnu upotrebu. Najpraktičnija metoda je zagrijavanje, tako što se tegla stavi u toplu vodu dok se vosak ne počne odvajati od zidova.

Omekšani vosak se lako uklanja kašikom, a eventualni ostaci čiste se alkoholom ili sredstvom za uklanjanje ljepila, nakon čega se tegla normalno opere.

Kako ukloniti vosak od svijeće uspješno zavisi od toga da li poštujete osnovno pravilo, a to je da se vosak nikada ne dira dok je topao. Kada se pristupi smireno i pravilno, gotovo svaka površina može se očistiti bez tragova, a praznična atmosfera u domu ostaje lijepa uspomena, a ne izvor stresa.