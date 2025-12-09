Evo šta trudnice trebaju ponijeti na pregled i boravak u porodilište UKC-a Tuzla

Prilikom dolaska na pregled UKC Tuzla porodilište traži od svake pacijentice da ponese osnovne stvari, a ova informacija mnogim trudnicama olakšava pripremu za odlazak na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo.

Potrebne stvari za trudnice

UKC Tuzla porodilište naglašava da se na redovni ginekološki pregled dolazi sa manjim peškirom, papirnim ubrusima ili vlažnim maramicama, kao i udobnim papučama, što omogućava da sam pregled protekne jednostavnije i bez nepotrebnog čekanja na dodatnu opremu.

Boravak u porodilištu i posebne mogućnosti klinike

Ukoliko pacijentica ostaje u porodilištu, očekuje se da sa sobom donese stvari koje će joj omogućiti lakši smještaj i ličnu higijenu tokom boravka.

Takav boravak podrazumijeva da trudnica ima svoj higijenski pribor, dovoljno maramica, uloške, udobne jednokratne gaćice, kao i sokove bez gasa, vodu i jednostavne grickalice poput keksa.

Ako se radi o prijemu na odjel gin B, uz sve to je potrebno imati i pidžamu ili spavaćicu, rezervni veš i dodatni peškir, čime se osigurava da pacijentica ima sve što joj može zatrebati u danima koji prethode porođaju.

Pratnja pri porodu i tečaj za trudnice

Klinika nudi i mogućnosti koje već godinama predstavljaju standard savremenog vođenja trudnoće i porođaja. Porođaju može prisustvovati osoba po izboru buduće majke, što mnogim ženama donosi osjećaj sigurnosti.

Pristup je individualiziran, prilagođen željama, potrebama i emocionalnom stanju svake porodilje, zbog čega se mnoge žene odlučuju da rađaju upravo u Tuzli.

ČITAJTE I OVO: Otkrivamo kako trudnica može obezbijediti sve potrebne nutrijente za sebe i bebu

Tečaj za trudnice se održava kontinuirano, ali prisustvo porođaju nije uslovljeno njegovim pohađanjem, pa svaka žena sama bira način na koji će se pripremiti za taj trenutak. Posebnu pažnju privlači i mogućnost bezbolnog porođaja, o čemu se trudnicama daju detaljne informacije tokom pregleda ili konsultacija.

Porodilište s UNICEF-ovim priznanjem i savremenim kapacitetima

UKC Tuzla porodilište nosilac je UNICEF-ovog statusa Porodilište prijatelj beba, što se dodjeljuje ustanovama koje ispunjavaju stroge standarde podrške majkama i novorođenčadi.

Takav status dobivaju samo klinike koje podstiču blizak kontakt majke i djeteta, omogućavaju rani podoj i daju prednost praksi koju preporučuju međunarodne zdravstvene institucije.

U okviru klinike moguće je uzeti krv iz pupkovine za matične ćelije, što roditeljima daje priliku da taj materijal pohrane u specijaliziranim bankama.

Odjel raspolaže sa petnaest bolesničkih kreveta, a osoblje je usmjereno na to da boravak trudnica i porodilja učini što mirnijim i sigurnijim.

Možda će vas zanimati:

Penzioneri u FBiH bi uskoro trebali dobiti uvećane penzije