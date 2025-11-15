Barbarez odabrao igrače za večerašnji duel protiv Rumunije

Selektor Sergej Barbarez objavio je spisak od 22 igrača na koje računa za večerašnju utakmicu protiv Rumunije. Zbog suspenzija među prijavljenima nema Ivana Šunjića i Nihada Mujakića, dok su ostali reprezentativci spremni za nastup.

Za duel su pozvani golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić, te defanzivci Sead Kolašinac, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Amar Dedić, Emir Karić, Dennis Hadžikadunić i Arjan Malić.

Sredinu terena čine Dženis Burnić, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Amir Hadžiahmetović i Dario Šarić.

U napadu su Haris Tabaković, Samed Baždar, Edin Džeko i Esmir Bajraktarević.

Utakmica između BiH i Rumunije igra se večeras u Zenici s početkom u 20:45 sati.