Promjene u sastavu Zmajeva: Barbarez aktivirao dva pretpoziva

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez aktivirao je dva pretpoziva za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Rumunije (15. novembra u Zenici) i Austrije (18. novembra u Beču).

Zbog povrede je otpao Stjepan Radeljić (28), stoper Rijeke, a umjesto njega Barbarez je naknadno pozvao Adriana Leona Barišića (24), defanzivca Basela, i Darija Šarića (28), veznjaka turske Antalye.

Barišić ove sezone igra standardno za Basel, s upisanih 16 nastupa, dok se Šarić oporavio od povrede i bio starter na posljednja dva meča svoje ekipe, na kojima je nosio i kapitensku traku.

Na konačnom spisku za duele s Rumunijom i Austrijom nalaze se:

Golmani: Nikola Vasilj, Marin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Sead Kolašinac, Emir Karić, Amar Dedić, Arjan Malić, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Dennis Hadžikadunić, Adrian Leon Barišić

Vezni red: Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Dario Šarić

Napad: Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković

Pretpozivi: Luka Menalo, Ifet Đakovac, Dino Beširović, Nail Omerović, Riad Bajić.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će se okupiti u ponedjeljak u Sarajevu, gdje će istog dana selektor Barbarez održati press konferenciju za medije.

