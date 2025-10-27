Barbarez objavio spisak Zmajeva za mečeve s Rumunijom i Austrijom: Vraćaju se dva igrača

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak Zmajeva za predstojeće utakmice.

Na spisku Barbareza za duele s Rumunijom i Austrijom nalaze se:

Golmani: Nikola Vasilj, Marin Zlomislić, Osman Hadžikić.

Odbrana: Sead Kolašinac, Emir Karić, Amar Dedić, Arjan Malić, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Dennis Hadžikadunić, Stjepan Radeljić.

Vezni red: Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić.

Napad: Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković.

Na rezervnom spisku su: Luka Menalo, Adrian Leon Barišić, Ifet Đakovac, Dino Beširović, Dario Šarić, Nail Omerović, Riad Bajić.

Tako se na spisak Zmajeva vratio veznjak Hulla Amir Hadžiahmetović,, a novo lice je Emir Karić, štoper austrijskog Sturma.

Naravno, sjajna vijest je i povratak Seada Kolašinca, koji je prošlo okupljanje propustio zbog teške povrede.

BiH će u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Mundijal igrati protiv Rumunije 15. novembra u Zenici, dok će četiri dana kasnije gostovati Austriji u Beču.