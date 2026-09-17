Samsung pustio One UI 9: Evo koji telefoni ga prvi dobijaju

Samsung je počeo distribuciju finalne, javno dostupne verzije One UI 9 sistema, čime je nova verzija korisničkog interfejsa izašla iz višemjesečne beta faze.

Prvi uređaji koji dobijaju nadogradnju su Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, dok će ažuriranje postepeno biti dostupno i na drugim kompatibilnim Galaxy modelima.

One UI 9 već dolazi kao standardni sistem na modelima Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 i Z Flip8, ali početak distribucije za Galaxy S26 seriju označava širenje dostupnosti nove verzije na veći broj korisnika.

Samsung za sada nije objavio precizan raspored nadogradnje za svaki uređaj i tržište. Dostupnost će zavisiti od zemlje, mobilnog operatera i konkretnog modela, pa se One UI 9 neće istovremeno pojaviti na svim podržanim telefonima.

One UI 9 donosi nove Galaxy AI mogućnosti

Nova verzija sistema donosi niz funkcija koje je Samsung prethodno testirao kroz beta program, a poseban fokus stavljen je na proširene Galaxy AI mogućnosti.

Među novitetima je funkcija Now Nudge, koja na osnovu konteksta korisniku može predložiti narednu radnju bez izlaska iz aplikacije koju trenutno koristi. Tako, primjerice, tokom razgovora o sastanku ili razmjene lokacije sistem može ponuditi dodavanje događaja u kalendar ili spremanje lokacije.

U postavke je integrisan i novi odjeljak Warranty and Care. Na podržanim uređajima korisnici mogu provjeriti podatke o garanciji, pokrenuti dijagnostiku, pregledati procijenjene troškove popravke te, gdje je usluga dostupna, upravljati Samsung Care+ paketom ili zakazati servis.

Samsung dodatno ističe i nove mogućnosti zaštite privatnosti. One UI 9 na kompatibilnim uređajima može provoditi sigurnosne provjere i upozoriti korisnika kada prepozna potencijalni rizik za njegove podatke.

Ipak, sve funkcije neće biti dostupne na svakom Galaxy uređaju. Njihova dostupnost zavisit će od modela, tržišta i jezika, dok pojedine Galaxy AI opcije zahtijevaju Samsung račun i pristup internetu.

Vlasnici Galaxy S26 serije dostupnost One UI 9 nadogradnje mogu provjeriti u postavkama uređaja, u odjeljku za ažuriranje softvera. Ako nova verzija još nije dostupna, to ne znači da uređaj nije podržan, jer Samsung velike sistemske nadogradnje distribuira postepeno.