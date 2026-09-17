Novi FNC poredak: Stošić prvak, Fabjan skočio na drugo mjesto.

FNC je objavio novi poredak boraca, a najveća promjena dogodila se na vrhu teške kategorije. Darko „The Hammer“ Stošić postao je novi prvak nakon pet rundi borbe protiv Hatefa Moeila.

Moeil je sada prvi izazivač, dok je Ivan Vitasović pao na drugo mjesto.

Martin Batur napredovao je na treću poziciju nakon pobjede tehničkim nokautom protiv Michała Andryszaka, dok je Tadej Dajčman pao na četvrto mjesto. Yorgan De Castro vratio se među deset najboljih i trenutno zauzima desetu poziciju.

Fabjan napravio najveći skok

Najveći napredak na novoj rang-listi ostvario je Miran Fabjan. Nakon pobjede tehničkim nokautom u prvoj rundi protiv Ivana Erslana, „Slo Rocky“ napredovao je sa šestog na drugo mjesto.

Erslan je pao na treću poziciju, dok su Gladkowić, Ilić i Breese nazadovali za po jedno mjesto.

Tiriel-Luka Abramović nastavio je niz bez poraza i nakon pobjede protiv Valerija Atanasova stigao do sedme pozicije. Atanasov je sada osmi.

Barbir prvi, titula i dalje upražnjena

Titula FNC prvaka u srednjoj kategoriji trenutno nema vlasnika nakon što Đani Barbir nije zadovoljio propisanu težinu na vaganju.

Ipak, pobjeda tehničkim nokautom u prvoj rundi protiv Piotra Strusa donijela mu je prvo mjesto na rang-listi. Strus je pao sa druge na petu poziciju.

Anthony „Aquaman“ Ivy novo je ime među najbolje rangiranim borcima i zauzeo je osmo mjesto nakon pobjede u svom FNC debiju. Jure Jurić napredovao je na treću poziciju, dok su borci iza njega pomjereni za jedno mjesto.

Bez promjena na vrhu lake kategorije

U lakoj kategoriji nije bilo promjena na vodećim pozicijama. Kamil Kraska ostao je prvak, Laureano Staropoli prvi izazivač, dok je Jovan Marjanović zadržao drugo mjesto.

Nakon što je Igor Cavalcanti napustio FNC i karijeru nastavio u UFC-u, ostali borci napredovali su za po jednu poziciju. Tomislav Sičaja sada je treći, a iza njega slijede Stefan Negučić, Ivica Trušček, Simon Karslidis, Ilija Brkan, Andrija Stanković i Antonio Budimir.

Veljko Aleksić ušao je među deset najboljih.

Giorgadze nastavio uspon

Luka Giorgadze napredovao je na drugo mjesto u perolakoj kategoriji nakon što je jednoglasnom odlukom sudija savladao dotad neporaženog Marka Ančića.

Antun Račić pao je na treću poziciju, dok je Ančić, uprkos prvom profesionalnom porazu, ostao peti.

Eduard Kexel zadržao je titulu prvaka, dok je Ivan Sičaja ostao prvi na rang-listi.

Đurić novi prvi izazivač

Fran Luka Đurić postao je novi prvi izazivač u bantam kategoriji. Nakon pobjede jednoglasnom odlukom protiv Bartosza Wójcikiewicza, napredovao je sa drugog na prvo mjesto.

Darko Banović pao je na drugu poziciju, dok je Wójcikiewicz, uprkos porazu, ostao treći.