Večer sjećanja na Dineta Ibrišimovića 17. septembra u Domu mladih Tuzla

Večer sjećanja na Dineta Ibrišimovića bit će održana u četvrtak, 17. septembra, u 18 sati na Kamernoj sceni Doma mladih Tuzla, povodom prve godišnjice smrti ovog tuzlanskog muzičara, pjesnika i umjetnika.

Program će objediniti sjećanje na Dineta Ibrišimovića i priču o njegovom bratu Faruku, čiji su život i stvaralaštvo tema dokumentarnog filma „Rane moje ljute“, reditelja Zorana Pavljaševića.

Publika će tokom večeri moći pogledati odabrane dijelove filma koji je svjetsku premijeru imao na Tuzla Film Festivalu 2025. godine, gdje je prikazan na zatvaranju festivala.

Priča filma počela je gotovo slučajnim otkrićem snimaka Faruka Ibrišimovića. Njegove autorske pjesme nastale tokom osamdesetih godina prošlog stoljeća bile su sačuvane na magnetofonskoj traci i ostale gotovo zaboravljene skoro četiri decenije.

Ponovno otkrivanje tih snimaka podstaklo je reditelja Zorana Pavljaševića da istraži Farukov život, njegovu muziku i vrijeme u kojem je stvarao.

Priča o muzici koja je decenijama čekala da bude ponovo otkrivena

„Rane moje ljute“ snimane su u Tuzli, Beču i Skoplju, a film kroz svjedočenja Farukovih prijatelja, saradnika i ljudi koji su pratili njegov rad donosi sliku umjetnika čiji se muzički izraz razlikovao od dominantnih pravaca tog vremena.

U dokumentarcu govore Jasmila Štumpf Mulalić, Fatmir Alispahić, Faruk Nadžaković, Dragan Divjak i muzički kritičar Branimir Bane Lokner.

Važno mjesto u filmu ima i Hajrudin Dine Ibrišimović. Kao jedan od ključnih sagovornika tokom istraživanja, pomogao je u rekonstruisanju priče o svom bratu Faruku i njegovom stvaralaštvu.

Film je prvobitno zamišljen kao posveta Faruku Ibrišimoviću, ali je nakon Dinetove smrti prerastao u priču koja čuva uspomenu na obojicu braće.

Neobjavljeni materijal iz Dinetove arhive

Poseban dio programa bit će posvećen neobjavljenim pjesmama iz Dinetove arhive, koje će publika prvi put imati priliku čuti.

Na taj način događaj neće biti samo prisjećanje na njegov život i rad, već i prilika da dio muzičkog naslijeđa porodice Ibrišimović ponovo dođe do publike.

Nakon Tuzle, dokumentarni film „Rane moje ljute“ nastavlja festivalski put. U narednim danima bit će predstavljen i publici u Zenici i Beogradu.

Film se dotiče i Farukovog životnog iskustva. Kao dijete je obolio od dječije paralize, a njegova priča u dokumentarcu otvara i pitanje uloge umjetnosti u prevazilaženju životnih prepreka, izražavanju i traženju vlastitog mjesta.

Večer sjećanja na Dineta Ibrišimovića kroz muziku, film i arhivske zapise ponovo će pred tuzlansku publiku donijeti priču o dvojici braće koja su svoj trag ostavila kroz umjetnost.