RTVTK se oprostio od dugogodišnjeg kamermana Nijaza Bašića

Adin Jusufović
Nijaz Basic, RTV TK

Radiotelevizija Tuzlanskog kantona oprostila se od dugogodišnjeg kamermana Nijaza Bašića, čovjeka koji je tokom godina rada kamerom bilježio brojne događaje, ljude i priče.

Kolege sa RTVTK podsjetile su na njegov profesionalni put, ljubav prema poslu, vodi i prirodi, ali i na posebnu privrženost porodici.

Istakli su da iza Bašića ostaju decenije rada, hiljade zabilježenih kadrova i brojne priče koje su sačuvane upravo zahvaljujući njegovom radu iza kamere.

„Otišao je čovjek koji je godinama bio iza kamere, a zapravo je bio dio svake naše priče. Danas je kamera spuštena. Kadar je prazan. Ali sjećanje na Nijaza Bašića ostaje“, poručile su njegove kolege.

Od Mornaričke škole do kamere

Nijaz Bašić rođen je 1968. godine u Tuzli. Često je govorio o školovanju u Mornaričkoj srednjoj školi u Beogradu i periodu provedenom kao pitomac, a upravo se za to vrijeme veže i njegova velika ljubav prema vodi i prirodi.

Bio je demobilisani borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, u kojoj je služio od 1. novembra 1992. do 22. aprila 1996. godine.

Nakon rata u Bosni i Hercegovini i službovanja na Bliskom istoku, profesionalni put nastavio je iza kamere. Kolektivu RTVTK pridružio se 2018. godine.

Kolege ga pamte i po njegovoj ljubavi prema vodi, zbog čega su ga mnogi zvali „Jezerski barba“.

Posebno ponosan na film „Korak“

Bašić je bio veoma privržen porodici, posebno svojim sinovima.

Okušao se i kao reditelj dokumentarnog filma „Korak“, a posebno je bio ponosan što je film prije osam godina prikazan na Tuzla Film Festivalu.

Kolege sa RTVTK oprostile su se od njega porukom da će iza njega ostati velika praznina među porodicom, prijateljima i ljudima s kojima je godinama radio.

„Nedostajat ćeš nam, Jezerski barba“, poručili su iz RTVTK.

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