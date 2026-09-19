Poslije 650 kilometara i 20 dana Ermin Muslimović stigao u Sarajevo

Sebilj na Baščaršiji danas je bio cilj dugogodišnje Erminove želje – nakon 20 dana trčanja iz Austrije, Ermin Muslimović stigao je u Sarajevo, gdje su ga dočekali članovi porodice pristigli iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Na put je krenuo 31. augusta iz Spittala an der Drau, grada u kojem je rođen i odrastao. Za 20 dana prošao je rutu dugu oko 650 kilometara, pri čemu je značajan dio puta prešao kroz Bosnu i Hercegovinu.

Po dolasku u Sarajevo govorio je o osjećaju koji ga je pratio tokom cijelog izazova. Kaže da mu nije bilo dovoljno samo završiti rutu, već je želio sam sebi pokazati da može ostvariti ono što je zacrtao.

Tokom izazova bilo je i teških trenutaka. Žuljevi su mu stvarali velike probleme, a u Velikoj Kladuši morao je potražiti pomoć u bolnici. Ljekari su mu savjetovali odmor, ali je Ermin nastavio trčati kako bi ostao u planiranom ritmu.

Posebnu pažnju posvetio je mladima, kojima je poručio da ne odustaju od svojih ciljeva i da pronađu svoje mjesto u sportu i zdravom načinu života. I sam je kao dječak želio postati fudbaler, a sport je i danas važan dio njegovog života.

Da je njegov poduhvat imao utjecaj i na najbliže, pokazao je njegov otac. Šezdesetjednogodišnji otac istrčao je 16 kilometara, što je Ermin opisao kao jedan od najemotivnijih trenutaka cijele priče.

Iako je odrastao u Austriji, Ermin posebno ističe vezu s Bosnom i Hercegovinom. Put do Sarajeva za njega je zato bio mnogo više od sportskog izazova – bio je to povratak zemlji kojoj pripadaju njegovi korijeni.

„Htio sam sebi dokazati šta je sve moguće“, poručio je Ermin nakon dolaska na cilj.