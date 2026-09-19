Memorijalni centar Srebrenica predstavio iskustva iz BiH aktivistima u Ukrajini

RTV SLON
Foto: FENA

Memorijalni centar Srebrenica predstavio je u Kijevu iskustva i dobre prakse iz Bosne i Hercegovine aktivistima i predstavnicima ukrajinskog Centra za građanske slobode, organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir.

Predstavnici Memorijalnog centra govorili su o radu institucije, iskustvima u očuvanju sjećanja, dokumentovanju zločina i radu sa žrtvama i preživjelima.

Susret je bio prilika i za razmjenu iskustava o suočavanju s posljedicama rata, zaštiti ljudskih prava i ulozi civilnog društva u procesima dokumentovanja i očuvanja činjenica.

Iskustva Memorijalnog centra Srebrenica predstavljena u Kijevu

Ukrajinski Center for Civil Liberties jedna je od organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i dokumentovanjem ratnih zločina, a 2022. godine bio je među dobitnicima Nobelove nagrade za mir.

Predstavljanje iskustava iz Bosne i Hercegovine otvorilo je prostor za razgovor o metodama koje se koriste u radu sa žrtvama, prikupljanju svjedočenja i dokumentacije te očuvanju sjećanja na počinjene zločine.

Za Memorijalni centar Srebrenica međunarodna saradnja predstavlja jedan od načina da iskustva iz Bosne i Hercegovine budu dostupna organizacijama i institucijama koje se suočavaju sa sličnim izazovima u drugim dijelovima svijeta.

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