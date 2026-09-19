Požar na Braču lokalizovan nakon devet dana, izgorjelo oko 5.000 hektara

RTV SLON
Foto: Facebook

Požar na Braču lokalizovan je nakon devet dana borbe vatrogasaca, a vatra je zahvatila oko 5.000 hektara borove šume, makije, niskog rastinja i trave.

Veliki požar otvorenog prostora izbio je 10. septembra između Bobovišća i Ložišća, a kasnije se proširio prema uvalama Duboka, Lučice i Osibova te prema Milni.

Vatrogasci su i nakon lokalizacije ostali na terenu, gdje nastavljaju sanaciju i natapanje požarišta kako bi spriječili ponovno aktiviranje vatre.

Požar danima ugrožavao naselja i turističke objekte

Gašenje je bilo posebno zahtjevno zbog jake bure, koja je u više navrata ponovo rasplamsavala vatru i otežavala posao vatrogascima.

Zbog približavanja požara naseljima i turističkim objektima evakuisani su stanovnici i turisti, a u požaru su izgorjele i glamping kućice u turističkom resortu Gava.

Na pojedinim lokalnim cestama saobraćaj je bio privremeno obustavljen, dok su se sa vatrom danima borile stotine vatrogasaca iz različitih dijelova Hrvatske.

U gašenju učestvovale i zračne snage

Vatrogascima na terenu pomagale su i zračne snage, koje su istovremeno bile angažovane i na drugim požarištima na području Splitsko-dalmatinske županije.

Situacija se tokom prethodnih dana nekoliko puta stabilizovala, ali je zbog vjetra i suhe vegetacije dolazilo do ponovnog aktiviranja pojedinih dijelova požarišta.

Nakon devet dana požar na Braču konačno je lokalizovan, ali će vatrogasne ekipe još neko vrijeme ostati na terenu i nadzirati područje zahvaćeno vatrom.

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