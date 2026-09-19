Puračić danas u znaku tradicionalne ćaske, okupljaju se ekipe i ljubitelji domaće kuhinje

RTV SLON
Puračić

Puračko ćaskanje danas će po 13. put okupiti u Puračiću ekipe koje će odmjeriti umijeće u pripremi tradicionalne ćaske, jela koje je postalo jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog kraja.

Manifestacija se održava u parku i na vašarištu u Puračiću, a njen centralni dio je takmičenje u pripremi ćaske prema receptima i načinu pripreme koji se prenose generacijama.

Puračka ćaska priprema se od mesa i začina u zemljanoj posudi, a umijeće njene pripreme i služenja uvršteno je na Listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

Puračko ćaskanje čuva recept, ali i običaje

Cilj manifestacije nije samo takmičenje, nego i očuvanje gastronomskog naslijeđa Puračića i prenošenje običaja na mlađe generacije.

Uz pripremu ćaske, posjetioce očekuju druženje, muzika i sadržaji posvećeni lokalnoj tradiciji.

Organizator je Kulturno-umjetničko društvo Puračić, koje ovu gastro manifestaciju razvija kao jedan od svojih projekata usmjerenih na zaštitu i promociju puračke ćaske.

Ovogodišnje Puračko ćaskanje održava se pod porukom „Sačuvajmo tradiciju, okupimo se uz čašku“, a organizatori su ranije najavili okupljanje više od stotinu učesnika.

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