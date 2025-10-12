Poljoprivreda, domaći proizvodi i vesela atmosfera na prvom danu vašara u Puračiću

U Puračiću je danas svečano otvoren 162. Purački vašar, jedan od najstarijih i najpoznatijih narodnih događaja u Bosni i Hercegovini, koji i ove godine privlači posjetioce iz svih krajeva zemlje i regiona. Vašar je počeo danas, 12. oktobra i trajat će do 14. oktobra 2025. godine, a organizuje ga Mjesna zajednica Puračić.

Posebnu pažnju ovogodišnjeg izdanja privukao je Prvi sajam poljoprivrede – Puračić 2025, koji se održava u okviru manifestacije i donosi bogat sadržaj za poljoprivredne proizvođače i ljubitelje domaće hrane.

Na sajmu su predstavljeni poljoprivredna mehanizacija, domaći proizvodi, rukotvorine i tradicionalna jela, uz brojne degustacije, izložbe i zabavni program za sve generacije. Posjetioci su uživali u mirisima i okusima domaćih delicija, a izlagači su iskoristili priliku za promociju svojih proizvoda i razmjenu iskustava.

Organizatori ističu da je cilj sajma povezivanje proizvođača, preduzetnika i posjetilaca kroz afirmaciju poljoprivrede i očuvanje tradicionalnih vrijednosti.

„Ovo je prilika da prikažemo bogatstvo domaće proizvodnje, spojimo tradiciju i savremene trendove i pružimo podršku razvoju ruralnih sredina“, poručili su organizatori, dodajući da je ulaz besplatan za sve posjetioce.

Puračić je i ovog oktobra središte okupljanja, druženja i veselja, a vašar će, kao i svake godine, trajati nekoliko dana, nudeći spoj tradicije, dobre atmosfere i pravog narodnog duha.